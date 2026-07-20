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世足賽／西班牙睽違16年再捧大力神盃！adidas推限量「冠軍二星」球員版球衣

聯合新聞網／ 綜合報導
亞馬爾(左)和佩德里。圖adidas提供
亞馬爾(左)和佩德里。圖adidas提供

2026世足賽

2026年FIFA世界盃最終由西班牙隊擊敗衛冕軍阿根廷，在亞馬爾（Lamine Yamal）、佩德里（Pedri）等球星的助陣下，睽違16年再度登上世界之巔，繼2010年南非世界盃後勇奪隊史第二座冠軍！

為慶賀無敵艦隊再創榮耀，adidas身為西班牙國家隊長期合作夥伴，特別率先推出限量西班牙隊「冠軍二星」球員版球衣，見證西班牙正式迎來隊史第二顆冠軍星。

全新冠軍球衣延續球迷熟悉的經典紅色戰袍，以紅色基底搭配黃色直條紋，呼應西班牙國旗與國家隊隊徽的鮮明色彩；左胸隊徽上方由一顆金色星星升級為二星，象徵2010年及2026年兩度稱霸世界足壇，胸前中央亦增添FIFA世界盃冠軍徽章，為鬥牛士軍團的全新冠軍篇章留下專屬印記。

西班牙隊「冠軍二星」球員版戰袍。圖adidas提供
西班牙隊「冠軍二星」球員版戰袍。圖adidas提供

西班牙國家隊「冠軍二星」球員版球衣將於7月20日下午3點起，於adidas Brand Center信義品牌概念店首批獨家限量發售（每位消費者限購一件）。

邀請足球迷穿上全新二星紅色戰袍，與亞馬爾、佩德里及西班牙國家隊一同見證睽違16年的世界冠軍榮耀！

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