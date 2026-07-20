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世足賽／曾懷孕穿越撒哈拉沙漠到西班牙 功臣威廉斯親手將金牌交給母親

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉斯(右2)、父親(左1)、母親(右1)。 路透
威廉斯(右2)、父親(左1)、母親(右1)。 路透

2026世足賽

威廉斯（Nico Williams）是西班牙近年竄起的足球新星之一，今天在世界盃足球賽決賽傳出關鍵助攻，幫助西班牙以1：0擊敗阿根廷奪下冠軍。賽後威廉斯將金牌交給場邊觀戰的母親亞瑟（Maria Arthuer）。

威廉斯和哥哥I.威廉斯（Inaki Williams）成為西班牙足球明星之前，他的父母從迦納展開一段非凡旅程，只為尋找更好的生活機會。父親F.威廉斯（Felix Williams）與懷著I.威廉斯的母親曾穿越撒哈拉沙漠，最後在西班牙落腳，願意做任何工作，只為養活家庭。

威廉斯兄弟倆從未忘記父母的犧牲，哥哥I.威廉斯表示，「我們真的吃過很多苦。感謝上帝，現在全家人都能在一起，也過很好的生活，我的父母如今能看著自己的兒子取得成功，這就是他們當初來到這的原因，我們所做的一切，都是為了父母。」

I.威廉斯一直是威廉斯最重要的榜樣，兩人都是畢爾包競技明星球員，但一到國家隊比賽，就會走向不同方向。I.威廉斯曾代表西班牙出賽1次，2022年使用FIFA允許的一次性轉籍規定，改為代表迦納。

威廉斯則在18歲時完成西班牙隊首秀，很快便成為陣中最受矚目的年輕天才之一。選擇不同國家隊，讓他們成為世界足壇最受討論的兄弟檔之一。

兩人成為畢爾包競技隊友前，父母為了養家長時間工作，哥哥不只幫忙照顧弟弟，也同時追逐成為職業足球員的夢想。哥哥曾受訪表示，「看到他一路成長、看著他不斷進步，我真的非常驕傲。他的未來沒有極限，我會一直在他身邊幫助他、教導他，給他所需要的一切。」

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