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川普硬擠西班牙捧盃合照！全場8.2萬人噓爆 分貝瞬間飆高

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影／川普硬擠西班牙捧盃合照！全場8.2萬人噓爆 分貝瞬間飆高

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2026年世足賽東道主美國總統川普（左）與國際足總主席英凡提諾（右）19日出席決賽，向西班牙頒發冠軍獎盃。法新社
2026年世足賽東道主美國總統川普（左）與國際足總主席英凡提諾（右）19日出席決賽，向西班牙頒發冠軍獎盃。法新社

2026世足賽

衛報報導，美國總統川普19日現身世足決賽頒獎時，現場約8.2萬名觀眾頓時噓聲四起，球場音量也從約78分貝飆升至84分貝；而他頒獎後遲遲不肯下台，甚至擠進西班牙隊的捧盃畫面，場面一度尷尬。儘管世足落幕，賽事政治化爭議仍延燒，國際足總主席英凡提諾與川普互動頻繁，兩人甚至曾通話「喬好」美國隊前鋒巴洛根的紅牌禁賽處分，引發外界質疑FIFA受到政治力量左右，甚至危及賽事公平性。

國際足總（FIFA）主席英凡提諾與川普的密切關係，成為本屆世足賽爭議焦點之一。自川普第二任期上台後，英凡提諾頻繁造訪白宮，外界也批評，他在處理FIFA事務時，愈來愈重視川普的態度與反應。

去年12月在華府舉行的世足賽抽籤典禮上，臨時設立「FIFA和平獎」，並將首座獎項頒給川普。活動結束前，現場還播放川普競選期間常用的歌曲《YMCA》，引發台下尷尬笑聲，也讓FIFA與川普之間的關係再度受到關注。

世足賽期間，川普更曾致電英凡提諾，要求重審美國隊前鋒巴洛根的紅牌處分，隨後FIFA罕見暫緩禁賽令，引爆美國隊下一場的對手比利時怒火，更震驚足壇，被視為本屆賽事最大爭議。這起事件凸顯英凡提諾與川普關係密切，加深對FIFA決策受到政治影響的疑慮。

衛報報導，美東時間19日，西班牙在冠軍戰延長賽攻入致勝球，以1比0擊敗阿根廷，奪下隊史第2座世界盃冠軍。川普與英凡提諾賽後一同走上球場頒獎，立即遭現場約8.2萬名觀眾以噓聲和口哨聲迎接。據現場音量測量，球場原本約78分貝的環境噪音，一度因滿場噓聲升至84分貝。

川普親自為球員頒發獎牌後，並未隨即離開舞台。當西班牙球員準備首次高舉冠軍獎盃時，他仍站在隊伍旁邊，甚至移向球員邊緣，留在合照畫面中。英凡提諾數度在旁示意，希望川普走下舞台，但川普未予理會，直到捧盃儀式展開仍站在台上，讓現場氣氛一度尷尬。

FIFA一向強調足球與政治分離，但英凡提諾在這屆世足賽的一連串作法，挨批向政治力量靠攏。

歐洲理事會在決賽前發布聲明表達憂慮，指出：「FIFA的危機已經開始。這場危機的名字就是金錢與權力。」聲明並稱：「如果規則受到壓力左右，所有比賽結果都將遭到質疑。政治影響力如今已進入球場。」

目前正值第3任期的英凡提諾，將於2027年任期屆滿。他任內透過擴大世界盃參賽規模，讓更多新興足球國家取得參賽機會，本屆賽事也為FIFA帶來創紀錄營收。不過，他與川普關係密切所引發的批評，至今仍未平息。

由於歐洲足球總會（UEFA）長期與FIFA關係緊張，預料將成為主要批評力量。英凡提諾未來能否延續影響力，也可能取決於其他洲際足總對這波政治化爭議的態度。

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