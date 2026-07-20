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世足賽／輸球氣噗噗！遭指控小動作不吹判 阿根廷後衛怒嗆西班牙隊長「只會哭哭啼啼」

聯合新聞網／ 綜合報導
冠軍戰後阿根廷球員巴瑞德斯奧塔門迪與西班牙隊長羅德里起口角，並怒罵對方「只會哭哭啼啼」。 美聯社
冠軍戰後阿根廷球員巴瑞德斯奧塔門迪與西班牙隊長羅德里起口角，並怒罵對方「只會哭哭啼啼」。 美聯社

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西班牙在世界盃冠軍戰以1：0擊敗阿根廷，賽後本應是互相鼓舞的溫馨場面，但「天藍軍團」顯然「有話要說」，除了自家球員巴瑞德斯（Leandro Paredes）出拳攻擊西班牙球員加維（Gavi）外，奧塔門迪（Nicolas Otamendi）還與西班牙隊長羅德里（Rodri）起口角，並怒罵對方「只會哭哭啼啼」。

在近期接受採訪時，西班牙後衛拉波特（Aymeric Laporte）就曾指出，阿根廷的某些對抗過當卻沒被吹判，「身體對抗是足球的一部分，如果裁判盡責，我就沒意見。但最近的比賽中我看到一些驚人的事情，尤其阿根廷總用一些小動作挑戰尺度，如果放任幾名球員這樣做，比賽就會變的混亂。 」

而今天賽後奧塔門迪就針對這番言論向羅德里討要說法，念道：「少說一點話，蠢蛋，你們整個禮拜都在哭哭啼啼，你和拉波特都是，這可不是你們該有的樣子，我的朋友，你們整週都在向裁判哭訴。」

不過對此羅德里並不明白，回應道：「你（奧塔門迪）指的是什麼，還有請你保持尊重」，隨後奧塔門迪說道：「拉波特那件事你不知道？你沒看到他這週都說了什麼嗎？我有保持尊重，但你們賽前不該說那些話。」

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