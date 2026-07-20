世足賽／西班牙奪世足第2冠 馬德里徹夜不眠街頭熱舞鬥車

西班牙在世界盃決賽以1比0擊敗阿根廷，睽違16年奪下隊史第2冠，首都馬德里徹夜不眠，眾多球迷午夜上街慶祝，以國旗把路上車輛當牛鬥，展現西班牙人獨特的慶祝方式。

「紅衣軍團」（La Roja）西班牙在世界盃足球賽決賽，面對力求衛冕的阿根廷，仍發揮團隊戰術與實力，全面掌控比賽節奏，完全壓制來勢洶洶的對手，最後以1比0擊敗阿根廷，獲得實至名歸的冠軍寶座，勇奪隊史繼2010年之後的世足第2冠，「無敵艦隊」當之無愧。

首都馬德里嗨到爆，為讓更多球迷齊聚一堂在戶外觀看決賽，市政府聯手西班牙皇家足球協會，將市中心的哥倫布廣場（Plaza de Colón）臨時命名為「國家隊廣場」（Plaza de la Selección），特地增設第2座巨型螢幕，並且封住連結廣場的道路不准行車，將容納人數自6000人大舉提升至2萬人。

聚集在哥倫布廣場看球的球迷，開賽前2小時就已士氣高昂，不斷喊口號、揮國旗為國家隊集氣加油，不少人整場賽事期間興奮地從賽前「跳」到賽後。

經過了難熬的正規賽，當托瑞斯（Ferran Torres）在延長賽進球後，球迷群情激動，施放煙火；當比賽終了確定奪冠時，球迷緊張的心情徹底解放，陷入勝利的狂喜，有人興奮尖叫、有人感動擁抱、還有人激動跪地，全體隨著音樂大合唱，把廣場當成舞池盡情狂舞。

有球迷一家人在西班牙贏球後告訴中央社，他們今晚要在街上「一路尖叫」以慶祝西班牙奪冠。

興奮的年輕球迷們開心喊道：「身為西班牙人是世界上最棒的事，沒有之一。」

午夜1時的馬德里街頭仍然車水馬龍，球迷早已準備好，今夜要嗨個徹夜不眠，許多在家、或在酒吧看球賽的民眾紛紛出動上街慶祝，一路載歌載舞，宛如遊行隊伍往哥倫布廣場前進，與廣場上的球迷同慶時隔16年後重返榮耀的時刻。

一群看似宅男的球迷向中央社激動表示，西班牙踢得太精彩，讓阿根廷連門都沒有，他們高喊「西班牙加油」（Vamos España），吸引許多路過的球迷興奮衝向記者的相機，一一對鏡頭狂喊「西班牙萬歲」（Viva España）。

不少球迷走上未封街的車道，向往來的車輛亢奮地揮舞國旗，並做出「鬥牛士」展布引逗公牛的姿勢，把車當成牛來鬥；車上駕駛高鳴喇叭響應、乘客也激情回應，還有人開心到跳下車與路人擁抱，展現很有「西班牙味」的獨特慶祝方式。

根據西班牙國家報（El País），西班牙國家隊預計將於今天抵達馬德里，並將於當地下午舉行「冠軍巴士」遊街慶祝活動。可想而知，西班牙球迷將會一路嗨到明天，週一已自動變成全國不上班也不上課的「國慶日」。