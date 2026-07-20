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世足賽／奪冠外加破紀錄卻悲喜參半 西班牙19歲新星：看到偶像梅西輸球有點難過

聯合新聞網／ 綜合報導
西班牙19歲中後衛庫巴西奪冠外加榮獲最佳年輕球員，但因親手擊碎偶像梅西連霸夢「感到有一點難過」。 歐新社
西班牙19歲中後衛庫巴西奪冠外加榮獲最佳年輕球員，但因親手擊碎偶像梅西連霸夢「感到有一點難過」。 歐新社

2026世足賽

西班牙成功擊敗阿根廷，捧起大力神盃，19歲中後衛庫巴西（Pau Cubarsí）以精湛防守與控場榮獲本屆最佳年輕球員。賽後他對於獲得肯定與贏球感到開心，但也因擊碎偶像梅西（Lionel Messi）連霸夢「感到有一點難過」。

西班牙本屆世界盃展現強悍防守，8場比賽僅丟1球寫下冠軍隊伍最少失球紀錄，而庫巴西更是這道鐵壁後防的重要核心，今天這位年輕人在冠軍戰表現高檔，繳出139次觸球、121次傳球（準確率96%）、21次傳球突破防線以及6次解圍皆是全場之最。

庫巴西用行動證明防守能夠取勝，也技壓陣中另一位19歲年輕新星亞馬爾（Lamine Yamal），奪下最佳年輕球員。而他除了是西班牙第一位拿下該殊榮的球員，更成為近44年來首位獲得世界盃最佳年輕球員獎的後衛，上一位則是1982年法國的阿莫若索（Manuel Amoros ）。

作為同是出身巴薩的球員，庫巴西從小就將梅西當作偶像，受訪時他也難掩激動，坦言能和對方在場上交手是莫大榮幸，「梅西來休息室打招呼時我愣住了，完全不敢相信，但上了球場我還是會專注自己的任務，為球隊取勝。」至於親手終結梅西連霸之路，庫巴西表示「還是會難過，因為我不想看到我的偶像輸球，但我當然也很開心，畢竟拿到冠軍的是我們。」

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