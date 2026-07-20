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世足賽／快比哥哥紅！亞馬爾3歲弟弟超搶鏡 應援西班牙太瘋狂萌翻球迷
2026世足賽
西班牙在冠軍戰延長賽以1：0擊敗阿根廷，捧起隊史第2座大力金盃，而陣中19歲新星亞馬爾（Lamine Yamal）在場上的身影備受關注之餘，他年僅3歲、同父異母的弟弟凱恩（Keyne）更是搶走不少鎂光燈焦點，成為場邊最可愛的「小小吉祥物」。
本屆世界盃凱恩吸引了無數媒體與球迷眼光，從小組賽開始他就時不時被拍下各種可愛行徑，包括西班牙擊敗奧地利後在看台上振臂高呼「¡Vamos!」、 或是八強戰對陣比利時被鏡頭捕捉到做出各種鬼臉、吐舌頭，甚至與亞馬爾對眼時相視而笑，這位3歲小金童用充滿活力與搞怪的樣貌，為「無敵艦隊」帶來歡樂之餘，也在網路爆紅。
凱恩的「瘋狂粉絲」行為讓外媒和球迷封他為「本屆世界盃的最大亮點」與「看台上的超級巨星」，而他與哥哥的好感情也不僅僅止於場邊打氣。亞馬爾過去曾在採訪中透露，自己的成長環境並不優渥，母親年僅16歲就生下他，一家人也過著廚房與臥室在同一個空間的貧困日子。
直到亞馬爾在足壇大放異彩，他也用個人的成就讓家庭過上好日子，而讓媽媽快樂、讓弟弟享受自己不曾有的童年也成為這位「梅西接班人」的最大動力，「看到我的弟弟這麼快樂，我很感動。他是我的一切，我愛他，他感覺就像是我兒子。 」
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