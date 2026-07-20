聽新聞
0:00 / 0:00
世足賽／阿根廷門將決賽撲救11球 西班牙西蒙整屆10球就奪金手套
2026世足賽
西班牙擊敗阿根廷奪下2026美加墨世足賽冠軍，西班牙本屆8場比賽只丟1球，門將西蒙（Unai Simon）整屆只撲救10球，就奪下世足金手套獎，引發球迷熱議。
西班牙擁有強大的傳控能力及防線，本屆只有8強的比利時曾攻進1球。冠軍賽因為西班牙再次展現頂級控球能力，門將西蒙沒有撲救機會，整屆只撲救10球。
反觀阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）一場就撲救11球，創下世足賽冠軍戰紀錄。
馬丁尼茲一場比賽撲救次數就超越西蒙，呈現兩隊防線實力差距，特別是西班牙強大的防守能力，許多球迷笑稱西蒙本場比賽都沒做事。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。