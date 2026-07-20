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世足賽／阿根廷門將決賽撲救11球 西班牙西蒙整屆10球就奪金手套

聯合新聞網／ 綜合報導
西班牙門將西蒙（Unai Simon）。 路透
西班牙門將西蒙（Unai Simon）。 路透

2026世足賽

西班牙擊敗阿根廷奪下2026美加墨世足賽冠軍，西班牙本屆8場比賽只丟1球，門將西蒙（Unai Simon）整屆只撲救10球，就奪下世足金手套獎，引發球迷熱議。

西班牙擁有強大的傳控能力及防線，本屆只有8強的比利時曾攻進1球。冠軍賽因為西班牙再次展現頂級控球能力，門將西蒙沒有撲救機會，整屆只撲救10球。

反觀阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）一場就撲救11球，創下世足賽冠軍戰紀錄。

馬丁尼茲一場比賽撲救次數就超越西蒙，呈現兩隊防線實力差距，特別是西班牙強大的防守能力，許多球迷笑稱西蒙本場比賽都沒做事。

世足戰報 2026美加墨世足 西班牙 阿根廷

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