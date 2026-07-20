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世足賽／衛冕失利下一步未知 阿根廷教頭淚灑記者會

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

2026世足賽

差一步率隊完成世界盃衛冕，阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）今天賽後記者會談到自己動向觸動情緒，忍不住淚灑記者會。

48歲的斯卡洛尼4年前率阿根廷在卡達世界盃高捧金盃，但今年尋求連霸的最後一哩路敗在歐洲冠軍西班牙腳下，托雷斯（Ferran Torres）延長賽的進球讓西班牙奪下隊史第2冠，阿根廷仍沒突破「連霸魔咒」。

斯卡洛尼的合約今年12月到期，賽後記者會上被問到下一步動向，他情緒顯得激動，「我會和（阿根廷足球協會）主席談，我心裡已經有打算了。我會履行完我的合約，感覺有必要做點什麼，只是不知道能不能完成大事，我們需要好好談談。」

斯卡洛尼表示，感謝阿根廷足協主席賦予自己總教練的任務，這位置對所有人都是夢幻工作，「我們全體人員和球員都竭盡全力，直到最後一刻。我想我應該給自己一段時間來好好思考。」

講到哽咽的斯卡洛尼也請媒體體諒，畢竟自己也不知道能否繼續執教，「這裡太棒了，簡直是夢想之地，包括我的團隊在內，我們做夢都沒想到會走到這一步。」他表示要繼續走下去需要做很多調整，尤其是心態，必須重新出發，「要再次組建這樣一個團隊非常困難。」

最後阿根廷教頭起身、致歉並離開，「這真的很痛苦，我很抱歉。」

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