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世足賽／阿根廷小動作不斷還肢體衝突 BBC形容西班牙奪冠：足球的勝利

聯合新聞網／ 綜合報導
西班牙擊敗阿根廷拿下冠軍，被英媒《BBC》譽為「足球的勝利」。 美聯社
西班牙擊敗阿根廷拿下冠軍，被英媒《BBC》譽為「足球的勝利」。 美聯社

2026世足賽

西班牙今天在延長賽靠著托雷斯（Ferran Torres）關鍵射門，以1：0擊敗阿根廷，拿下睽違16年冠軍。本場比賽「藍白軍團」小動作不斷和賽後衝突，讓英媒《BBC》批評令人難堪外，更以「足球的勝利」形容西班牙作為「正義一方」封王。

本場比賽「無敵艦隊」以驚人的防守和控場在攻防兩端壓制阿根廷，踢出20記射門11次射正外，還讓對手直到延長賽前都沒有機會射門，英格蘭傳奇球星希勒（Alan Shearer）在《BBC》節目中就表示「毫無疑問，西班牙的獲勝實至名歸，他們從始至終都掌控球權，是真正想踢球、創造機會並突破防線的一方。這才是足球比賽應有的結果，西班牙配得上冠軍。 」

西班牙強悍的表現也映證這位傳奇名宿的分析，數據顯示，他們在本屆賽事僅失1球，是世界盃冠軍隊伍中失最少分，隊長羅德里（Rodri）與19歲庫巴西（Pau Cubarsí）冠軍賽分別繳出101次與121次傳球，而世界盃決賽單場百次以上傳球僅發生3次，西班牙就包辦其中2次。

與西班牙的強大相比，阿根廷則被外界批評為「反派角色」。本戰「藍白軍團」多次出現小動作，費南德斯（Enzo Fernández）更是衝撞庫巴西，導致對方空翻一圈後重摔在地，最終吃下第2張黃牌退場。此外，賽後巴瑞德斯還被拍到出拳攻擊西班牙球員加維（Gavi），種種行為讓球迷相當不滿。

對於阿根廷的失態表現，前英格蘭國腳魯尼（Wayne Rooney）怒批「比賽已經結束了還出現這種事情，真的令人難堪。冠軍已經誕生了，為什麼還要做這種壞事。」同為前英格蘭國腳的哈特（Joe Hart）更直言「阿根廷根本沒理由抱怨，真是令人作嘔的行為。」

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