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世足賽／梅西檢舉西班牙球員「一動作」失敗！英傳奇痛批：像小孩一樣太荒謬

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西（Lionel Messi，左2）向裁判檢舉，試圖讓西班牙後衛庫庫雷利亞（Marc Cucurella，左1）領紅牌。 法新社
梅西（Lionel Messi，左2）向裁判檢舉，試圖讓西班牙後衛庫庫雷利亞（Marc Cucurella，左1）領紅牌。 法新社

2026世足賽

阿根廷在世足賽冠軍戰以0：1不敵西班牙，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）比賽中向裁判檢舉，試圖讓西班牙後防大將庫庫雷利亞（Marc Cucurella）領紅牌被罰下，遭網友和英格蘭名將批評，「像個小孩子（baby）」。

阿根廷球星費南德茲（Enzo Fernandez）對西班牙後衛庫巴西（Pau Cubarsi）犯規，領到第2張黃牌被罰下後，雙方球員立刻包圍主裁判溫西奇（Slavko Vincic）。

從畫面中可看到，庫庫雷利亞試圖和梅西說話，但梅西立刻向裁判檢舉庫庫雷利亞遮住嘴巴交談。根據世界盃規則，球員若遮住嘴巴與對手溝通，可能遭紅牌罰下，巴拉圭球星阿爾米隆（Miguel Almiron）就曾因此吞下紅牌，導致10打11的局面。

除了許多網友不滿梅西這個舉動之外，英格蘭傳奇球星迪克森（Lee Dixon）也對此感到不以為然，「如果這種事也要吃黃牌甚至紅牌，還想靠這種方式讓對方被罰下，那足球真的變質了。你不該像個小孩子一樣，因為這種事就想讓別人被罰下，實在太荒謬。」

英格蘭傳奇球星魯尼（Wayne Rooney）則感嘆，「阿根廷就是會這樣踢，我們都知道這是他們一貫的作風。但你最希望看到的，還是有良好運動家精神。看到梅西做出這種事，真的令人難過。」

英格蘭傳奇門將哈特（Joe Hart）也批評，「我一點都不喜歡看到這種場面，當梅西都開始採取這種做法時，你就知道西班牙在這場比賽中占了多大的上風。」

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