世足熱帶旺預測市場！交易量暴增近10倍 Kalshi威脅傳統博弈

在世界盃足球賽熱潮席捲全球期間，預測市場的交易量大幅飆升，增速遠超傳統運動博弈公司，凸顯出像Kalshi這類業者如今對體育博弈產業構成競爭威脅。

Kalshi是目前最大的預測市場平台，在世足賽期間多次刷新自身交易紀錄。其交易量已是賽事開始前一周、當時因NBA球隊紐約尼克隊季後賽戲劇性表現所創下高峰的兩倍，並達到今年初多個時期水準的近十倍。

H2 Gambling Capital估計，在世足賽期間，預測市場交易活動約占美國合法運動博弈總交易量的27%，高於今年年初的9%。這項估算是根據世足賽首個月期間的公開數據估算。不過，由於預測市場與博弈業者計算交易活動的方式不同，加上博彩公司尚未公布近期內部數據，因此兩者比較並不完全精準。但這仍顯示出預測市場正以極快速度追趕傳統博弈業。

競爭局勢改變的一個鮮明跡象是，根據應用程式分析公司Apptopia的數據，世足賽期間，Kalshi手機App的每日活躍用戶數超過美國兩大線上體育博弈App——DraftKings與FanDuel。

伯恩斯坦分析師摩爾表示，這種成長「已經迫使傳統體育博弈業者開始積極推出類似服務，這對人人來說都是新的機會」。

不到兩年前，預測市場還不被允許提供體育賽事投注。去年夏天，博弈業主管甚至將預測市場小看為邊緣型新創公司，理由是將因監管不確定性而受到限制。

然而，世界盃讓Kalshi以及主要競爭同業Polymarket有機會崛起。兩家公司利用美國商品期貨交易委員會（CFTC）所提供的較友善監管環境，推出大量具有競爭力的投注產品，並成功擊退部分州監管機構試圖在法院阻止其營運的行動。

這些新創公司也透過大規模行銷活動搶占全球目光，在世界盃全天候轉播中幾乎無所不在。過去大型體育賽事的廣告市場通常由博弈公司主導，但在世界盃後期，反而是Kalshi搶先談成合作，在每場比賽球場周邊的電子廣告板上曝光。

世界盃凸顯了一個事實，即預測市場已經創造出大量類似傳統博弈產品的金融合約，而體育賽事正成為這個新興產業成長的最大推動力。