世足賽／西班牙奪冠48隊完整排名出爐！巴西隊史第2爛、日本亞洲最佳

衛冕軍阿根廷挑戰終結64年的「冠軍魔咒」，今天卻被西班牙完全封鎖，正規賽90分鐘射門次數仍掛零，創下空前紀錄，加上費南德斯（Enzo Fernández）領到紅牌下場，讓西班牙獲得人數優勢；最終「無敵艦隊」靠托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。

2026-07-20 06:04