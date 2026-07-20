快訊

世足賽／西班牙奪冠48隊完整排名出爐！巴西隊史第2爛、日本亞洲最佳

台灣首次戰爭「行動斷網」演習！8月14縣市演練時間、規則曝光 QA一次看

防中風吃魚比吃肉好？早晚何時適合運動？在家3分鐘「殭屍操」護心血管

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／西班牙奪冠48隊完整排名出爐！巴西隊史第2爛、日本亞洲最佳

聯合新聞網／ 綜合報導
西班牙隊奪冠。 美聯社
西班牙隊奪冠。 美聯社

2026世足賽

西班牙在世足賽冠軍戰以1：0擊敗阿根廷，收下5100萬美元冠軍獎金，本屆48隊排名底定，巴西創隊史第2差，亞洲最佳則是日本的第21。

「無敵艦隊」西班牙憑藉強大的中場傳控能力，整屆賽會只被攻進1球，擊敗阿根廷後抱回5100萬美元獎金，亞軍阿根廷拿下3400萬美元，48隊總金額8.71億美元，每支參賽隊伍至少獲得1250萬美元。

挪威拿下第5創隊史最佳，加拿大第14也創隊史最佳，巴西第11創隊史第2爛，亞洲最佳是日本的第21。

世足最終排名：

1、西班牙

2、阿根廷

3、英格蘭

4、法國

5、挪威

6、比利時

7、摩洛哥

8、瑞士

9、墨西哥

10、哥倫比亞

11、巴西

12、美國

13、葡萄牙

14、加拿大

15、埃及

16、巴拉圭

17、荷蘭

18、德國

19、象牙海岸

20、克羅埃西亞

21、日本

22、澳洲

23、民主剛果

24、迦納

25、厄瓜多

25、南非

27、瑞典

28、奧地利

29、波赫

30、阿爾及利亞

31、塞內加爾

32、維德角

33、伊朗

34、南韓

35、土耳其

36、蘇格蘭

37、烏拉圭

38、沙烏地阿拉伯

39、捷克

40、紐西蘭

41、卡達

42、古拉索

43、巴拿馬

44、約旦

45、海地

46、烏茲別克

47、突尼西亞

48、伊拉克

世足戰報 2026美加墨世足 西班牙 阿根廷 巴西 日本 挪威 加拿大

相關新聞

世足賽／阿根廷輸西班牙球員賽後「揮拳毆打」對手！名將痛批：真的太丟臉

阿根廷今天在世足賽決賽以0：1不敵西班牙，賽後阿根廷球員巴瑞德斯（Leandro Paredes）竟出拳攻擊西班牙球員加維（Gavi），遭到各界譴責。

世足賽／西班牙延長賽進球！退阿根廷奪隊史第2冠

衛冕軍阿根廷挑戰終結64年的「冠軍魔咒」，今天卻被西班牙完全封鎖，正規賽90分鐘射門次數仍掛零，創下空前紀錄，加上費南德斯（Enzo Fernández）領到紅牌下場，讓西班牙獲得人數優勢；最終「無敵艦隊」靠托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。

世足賽／梅西冠軍戰未能破網 姆巴佩連兩屆金靴獎史上第一人

世界盃足球賽落幕，金靴獎得主出爐，法國看板球星姆巴佩（Kylian Mbappe）踢進10球排名第1，成為史上首位連續兩屆世足賽奪下金靴獎的球員。

世足賽／冠軍戰撲下11球 阿根廷門神締造神紀錄仍輸球

阿根廷挑戰連霸的最後一步，門將大馬丁尼茲（Emiliano Martinez）以神勇表現締造紀錄，他冠軍戰撲下西班牙11球，打破世界盃決賽的撲救紀錄。

世足賽／費南德斯冠軍賽吞紅牌 「愚蠢鏟球」斷送阿根廷連霸希望

尋求世界盃衛冕的阿根廷，今天冠軍戰進攻遭西班牙完全封鎖，加上正規賽傷停補時階段費南德斯（Enzo Fernández）兩到個人第2張黃牌，「兩黃換一紅」被罰下場，讓多一人的西班牙延長賽突破僵局，最終以1：0迎接隊史第二冠。

世足賽／阿根廷梅西先發上場打破兩項紀錄 冠軍戰對西班牙正規時間0：0

阿根廷梅西在世足賽冠軍戰中以39歲25天的年齡成為決賽史上年紀最大的非門將球員，同時也是首位在三屆世界盃決賽中首發的球員，突破了多項紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。