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世足賽／西班牙奪冠48隊完整排名出爐！巴西隊史第2爛、日本亞洲最佳
2026世足賽
西班牙在世足賽冠軍戰以1：0擊敗阿根廷，收下5100萬美元冠軍獎金，本屆48隊排名底定，巴西創隊史第2差，亞洲最佳則是日本的第21。
「無敵艦隊」西班牙憑藉強大的中場傳控能力，整屆賽會只被攻進1球，擊敗阿根廷後抱回5100萬美元獎金，亞軍阿根廷拿下3400萬美元，48隊總金額8.71億美元，每支參賽隊伍至少獲得1250萬美元。
挪威拿下第5創隊史最佳，加拿大第14也創隊史最佳，巴西第11創隊史第2爛，亞洲最佳是日本的第21。
世足最終排名：
1、西班牙
2、阿根廷
3、英格蘭
4、法國
5、挪威
6、比利時
7、摩洛哥
8、瑞士
9、墨西哥
10、哥倫比亞
11、巴西
12、美國
13、葡萄牙
14、加拿大
15、埃及
16、巴拉圭
17、荷蘭
18、德國
19、象牙海岸
20、克羅埃西亞
21、日本
22、澳洲
23、民主剛果
24、迦納
25、厄瓜多
25、南非
27、瑞典
28、奧地利
29、波赫
30、阿爾及利亞
31、塞內加爾
32、維德角
33、伊朗
34、南韓
35、土耳其
36、蘇格蘭
37、烏拉圭
38、沙烏地阿拉伯
39、捷克
40、紐西蘭
41、卡達
42、古拉索
43、巴拿馬
44、約旦
45、海地
46、烏茲別克
47、突尼西亞
48、伊拉克
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