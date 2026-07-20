世足賽／亞馬爾成史上最年輕雙料冠軍 但錯過「一生僅一次機會」獎項

西班牙今天在冠軍戰以1：0擊敗阿根廷，時隔16年再度捧起大力神盃，19歲年輕新星亞馬爾（Lamine Yamal）也締造歷史新猷，成為史上首位在20歲前，就斬獲歐國盃冠軍和世界盃冠軍的球員，不過卻錯失僅一次機會的世足最佳年輕球員獎。

亞馬爾2024年在歐國盃以16歲年紀幫助西班牙奪冠，2026年他又隨「無敵艦隊」拿下世界盃冠軍，一舉寫下雙冠壯舉，也成為史上首位20歲前，就榮獲這兩座足球世界最重要賽事冠軍的超級新星。

不過本屆世界盃最佳年輕球員獎並不是由亞馬爾獲得，而是同樣19歲的隊友庫巴西（Pau Cubarsí）拿下。作為中後衛的他在冠軍戰踢滿120分鐘，以近乎鎖死阿根廷的高檔表現，成為西班牙防線核心，也幫助球隊取得勝利。

此外，庫巴西更寫下另一項罕見紀錄，據統計，他是近44年來首位獲得世界盃最佳年輕球員獎的後衛，不僅打破攻擊型球員壟斷該獎項的局面，也用實力證明防守對球賽的影響力。