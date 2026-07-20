快訊

具俊曄為遺產與徐家失和？韓友人駁斥：S媽還會做飯給他

私幼疑虐13童！「鴨鴨走路、學大熊」 家長看800小時畫面揪76案怒告

長媳照顧失智公公與病小叔 領千萬存款是孝心或私吞

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／亞馬爾成史上最年輕雙料冠軍 但錯過「一生僅一次機會」獎項

聯合新聞網／ 綜合報導
西班牙19歲新星亞馬爾。 新華社
西班牙19歲新星亞馬爾。 新華社

2026世足賽

西班牙今天在冠軍戰以1：0擊敗阿根廷，時隔16年再度捧起大力神盃，19歲年輕新星亞馬爾（Lamine Yamal）也締造歷史新猷，成為史上首位在20歲前，就斬獲歐國盃冠軍和世界盃冠軍的球員，不過卻錯失僅一次機會的世足最佳年輕球員獎。

亞馬爾2024年在歐國盃以16歲年紀幫助西班牙奪冠，2026年他又隨「無敵艦隊」拿下世界盃冠軍，一舉寫下雙冠壯舉，也成為史上首位20歲前，就榮獲這兩座足球世界最重要賽事冠軍的超級新星。

不過本屆世界盃最佳年輕球員獎並不是由亞馬爾獲得，而是同樣19歲的隊友庫巴西（Pau Cubarsí）拿下。作為中後衛的他在冠軍戰踢滿120分鐘，以近乎鎖死阿根廷的高檔表現，成為西班牙防線核心，也幫助球隊取得勝利。

此外，庫巴西更寫下另一項罕見紀錄，據統計，他是近44年來首位獲得世界盃最佳年輕球員獎的後衛，不僅打破攻擊型球員壟斷該獎項的局面，也用實力證明防守對球賽的影響力。

2026美加墨世足 西班牙 亞馬爾 世足戰報 阿根廷

相關新聞

世足賽／梅西檢舉西班牙球員「一動作」失敗！英傳奇痛批：像小孩一樣太荒謬

阿根廷在世足賽冠軍戰以0：1不敵西班牙，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）比賽中向裁判檢舉，試圖讓庫庫雷利亞（Marc Cucurella）領紅牌被罰下，遭網友和英格蘭名將批評，「像個小孩子（baby）」。

世足賽／阿根廷輸西班牙球員賽後「揮拳毆打」對手！名將痛批：真的太丟臉

阿根廷今天在世足賽決賽以0：1不敵西班牙，賽後阿根廷球員巴瑞德斯（Leandro Paredes）竟出拳攻擊西班牙球員加維（Gavi），遭到各界譴責。

世足賽／西班牙延長賽進球！退阿根廷奪隊史第2冠

衛冕軍阿根廷挑戰終結64年的「冠軍魔咒」，今天卻被西班牙完全封鎖，正規賽90分鐘射門次數仍掛零，創下空前紀錄，加上費南德斯（Enzo Fernández）領到紅牌下場，讓西班牙獲得人數優勢；最終「無敵艦隊」靠托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。

世足賽／梅西冠軍、金靴、歷史進球王都丟了！英媒：無法再一人扛全隊

世足賽冠軍戰阿根廷以0：1輸給西班牙，這可能是39歲的梅西（Lionel Messi）生涯最後巔峰，結果不只和冠軍擦肩而過，也錯失金靴獎及世界盃歷史進球王，留下滿滿遺憾。

世足賽／西班牙奪冠48隊完整排名出爐！巴西隊史第2爛、日本亞洲最佳

西班牙在世足賽冠軍戰以1：0擊敗阿根廷，收下5100萬美元冠軍獎金，本屆48隊排名底定，巴西創隊史第2差，亞洲最佳則是日本的第21。

世足賽／梅西冠軍戰未能破網 姆巴佩連兩屆金靴獎史上第一人

世界盃足球賽落幕，金靴獎得主出爐，法國看板球星姆巴佩（Kylian Mbappe）踢進10球排名第1，成為史上首位連續兩屆世足賽奪下金靴獎的球員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。