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世足賽／西班牙隊長、FIFA主席都請不離 川普再蹭捧冠畫面被酸爆
2026世足賽
世界盃足球賽今天以西班牙奪冠畫下句點，美國總統川普（Donald Trump）為「無敵艦隊」親頒大力神盃，卻三催四請就是不肯走下頒獎台，引發惡評如潮，就有人嘲諷留言：「他以為自己是西班牙隊的嗎？」
冠軍賽在美國紐澤西州大都會人壽體育場登場，川普與國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）一起到場，賽後也為兩隊頒發獎牌，將大力神盃交到西班牙隊長羅德里（Rodri）手中。
引起熱議畫面在於，羅德里接過獎盃後，禮貌性與兩人握手，想等他們離開後再舉起大力神盃，川普卻在這之後繼續在頒獎台C位駐足，讓羅德里的手只能伸向川普背部，想辦法將他推離。
未料川普依然留在舞台上，擠在西班牙隊邊邊，就連英凡提諾上前提醒他把捧冠瞬間留給冠軍隊時，他還是多停留了大約10秒，才慢慢離開西班牙的慶祝行列。
事實上，這已非川普「初次犯案」，去年切爾西在俱樂部世界盃奪冠，川普直接就站在隊長詹姆斯（Reece James）身旁，參與切爾西捧冠慶祝畫面，一旁多位選手面露疑惑，成為網路迷因，這回他退到邊邊，FOX Sports寫著：「川普已經有改進了」、ESPN UK則說：「川普是喜歡參與慶祝吧！」
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