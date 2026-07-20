世足賽／阿根廷全場被壓制表現失常 梅西遭美媒低評3分：被迫做旁觀者

西班牙冠軍戰以1：0在延長賽擊敗阿根廷，沒收「潘帕斯雄鷹」衛冕夢，也成功捧起大力神盃。美媒《ESPN》賽後也對兩隊球員進行評分，其中球王梅西（Lionel Messi）獲得3分（滿分10分），在阿根廷中僅比吞紅牌退場的費南德斯（Enzo Fernández）高。

本場比賽西班牙展現驚人紀律和攻守兩端的宰制力，共踢出20記射門11次射正，阿根廷則是被防守壓得喘不過氣，繳出3次射門0次射正的不及格成績。而梅西踢滿120分鐘，但5次傳中僅成功1次、3次傳禁區失敗，長傳也是5次當中成功1次，被《ESPN》評為3分，「梅西始終沒能融入比賽，表現低迷。」

不過梅西的表現不只是個人問題，美媒《運動畫刊》分析，該場比賽阿根廷始終處於被動狀態，控球率32%也遠不及西班牙的68%，且費南德斯又因紅牌下場，導致球隊只能在少1人的劣勢下苦撐，「阿根廷無法在西班牙防守下搶到太多進攻進會，所以大部分時間梅西只能被迫做一名旁觀者。」

「澡盆之戰」的另一位主角亞馬爾（Lamine Yamal）則被評為5分，《ESPN》解釋，西班牙希望透過這位年輕新星帶來進攻端的創造力，但今天比賽沒有太多表現，並且他幾次嘗試射門都被擋下，包含傷停補時階段的一記關鍵自由球。

至於《ESPN》評出最高分是阿根廷門神大馬丁尼茲（Emiliano Martinez）的9分，西班牙今天攻勢凌厲的狀況下他力挽狂瀾，撲救成功11球，讓「無敵艦隊」即便掌控大部分球權卻依然無法輕鬆破門，直到延長賽才拿下1分。有趣的是對家的西班牙門將西蒙（Unai Simón）因隊友「太給力」反而沒有表現機會，因此評分不高，僅有6分。