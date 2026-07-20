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世足賽／梅西夢碎淚灑球場！冠軍、金靴、歷史進球王 3大榮耀全落空

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世足賽／梅西冠軍、金靴、歷史進球王都丟了！英媒：無法再一人扛全隊

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西（中）。 法新社
梅西（中）。 法新社

2026世足賽

世足賽冠軍戰阿根廷以0：1輸給西班牙，這可能是39歲的梅西（Lionel Messi）生涯最後巔峰，結果不只和冠軍擦肩而過，也錯失金靴獎及世界盃歷史進球王，留下滿滿遺憾。

季軍戰法國姆巴佩（Kylian Mbappé）面對英格蘭梅開二度，不只超越梅西成為金靴獎領先者，也以1球之差超越梅西，登上世足歷史進球王。

今天梅西面對無敵艦隊西班牙嚴密的防守，幾乎沒任何攻擊機會，最終梅西冠軍、金靴獎和歷史進球王都沒拿到。

比賽結束後梅西淚灑球場，不過他也創下紀錄，以39歲25天成為世足賽冠軍戰史上年紀最大的非門將球員，成為世足賽史上首位3屆冠軍戰（2014、2022、2026）擔任先發的球員。

英媒《獨立報》賽後給梅西本場表現5分（滿分10分），報導指出，梅西上半場罕見陷入沉寂，阿根廷整體進攻遭壓制，下半場依舊沒改善，隨著西班牙加大壓迫力道，阿根廷攻勢徹底被封鎖。這次，他無法再靠一己之力扛起全隊，在西班牙近乎完美的戰術部署下，發揮空間受極大限制。

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