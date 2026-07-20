世足賽／最後一舞？衛冕失利梅西落淚：西班牙表現更好

六度征戰世界盃，阿根廷當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）沒能率隊完成連霸，奮戰到延長賽以0：1敗給西班牙，在球場落下眼淚的阿根廷傳奇坦言難過，但也承認西班牙表現更好，對失利結果坦然接受。

本屆賽事期間過39歲生日的梅西，第六度征戰也極可能是「最後一舞」，沒能助隊終結1962年迄今冠軍隊無法連霸的「冠軍魔咒」，賽後坐在草地上許久的他說：「我很難過，但我知道我們已經拚盡全力了。」

今天比賽西班牙幾乎掌控全局，射門數取得壓倒性的20：2領先，傳球次數也以845次輾壓阿根廷的433次。

阿根廷正規賽90分鐘完全沒有射門紀錄，締造世界盃冠軍賽另類紀錄，梅西也承認西班牙表現更好，「我們輸了比賽，我們接受這結果，這不代表我們會忘記之前所做的一切，所以我想感謝我們人民，我們球員和祖國。」

雖沒能完成連霸，阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）表示，希望每個人能為梅西、為梅西締造的成就感到驕傲，「因為他就是史上最佳球員。」阿根廷教頭補充說，還沒和8度奪下金球獎的梅西討論過是否繼續為阿根廷效力，但肯定梅西會踢到「自己決定不踢」為止。