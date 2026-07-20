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世足賽／決賽不敵西班牙 阿根廷球迷淚眼告別梅西

中央社／ 布宜諾斯艾利斯19日綜合外電報導
難過的阿根廷球迷。 法新社
難過的阿根廷球迷。 法新社

2026世足賽

阿根廷世界盃決賽敗給西班牙、無緣衛冕，阿根廷球星梅西的最後一舞抱憾落幕。阿根廷全國球迷的期待瞬間化為烏有，喧鬧的歡呼聲也化為悲傷的呻吟與眼淚。

法新社報導，在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的「放鬆咖啡館」（Cafe Relax）酒吧裡，當阿根廷以0比1落敗的終場哨音響起時，球迷們眼眶泛淚表示，最令人難過的是，這幾乎確定是39歲的梅西（Lionel Messi）在世界盃的最後一舞。

22歲的建築系學生西切羅（Camilo Cichero）邊安慰哭泣的朋友邊說：「我覺得很空虛。空虛是因為梅西，因為我再也無法在世界盃看到他了，這是最後一次了…儘管結果不如預期，但至少知道他已贏得所有能贏得的榮譽，這令我感到安慰。」

阿根廷隊在本屆世界盃中，多次靠著些微差距勝出，一路挺進決賽，令不少阿根廷球迷信心十足，認為有望再次奪冠。

然而，西班牙隊前鋒托瑞斯（Ferran Torres）在延長賽戲劇性進球的那一刻，酒吧頓時陷入一片死寂。

62歲的阿根廷球迷托瑞斯（Abel Torres）頭戴藍白相間的小角帽，在整場比賽中持續吹奏加油喇叭，一談到這場令他「情緒無比激動」的比賽時，忍不住流下了眼淚。

托瑞斯說：「阿根廷已盡了全力。今天完美展現了阿根廷的精神：儘管面臨艱難時期與重重阻礙，我們總是能再次站起來…這次世界盃不屬於我們，但這支球隊教會了我們永不放棄的道理。」

許多球迷都表示，儘管阿根廷隊並未奪冠，他們仍會走上街頭迎接球隊歸國。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）在社群平台X上寫道：「非常感謝球員們！！！你們奮戰到最後一刻。阿根廷將永遠昂首挺立。」

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