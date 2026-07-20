快訊

回家就壞了！好市多這款明星商品成「退貨王」 會員：不敢再買

教甄失守／從擠破頭到招不滿 「少師化」3大警訊浮現

世足賽／阿根廷輸球失控！巴瑞德斯揮拳打加維 名將痛批太丟臉

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／西班牙奪冠 亞馬爾故鄉羅卡豐達陷入狂歡

中央社／ 馬德里19日綜合外電報導
西班牙奪冠 ，亞馬爾故鄉羅卡豐達陷入狂歡。 路透
西班牙奪冠 ，亞馬爾故鄉羅卡豐達陷入狂歡。 路透

2026世足賽

「無敵艦隊」西班牙今天在世界盃決賽以1比0擊敗衛冕軍阿根廷後，在西班牙年輕前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）成長的社區，大批球迷在街上揮舞國旗，高聲歡呼慶祝。

路透社報導，19歲的亞馬爾正是在羅卡豐達（Rocafonda）街頭學會踢足球。羅卡豐達位於巴塞隆納（Barcelona）以北約30公里的沿岸地區，是馬塔洛市（Mataro）一個由勞工階級及多元族群組成的社區，亞馬爾的祖母及1名表親仍住在這裡。

在亞馬爾童年時期練球的社區球場上，如今有1幅以他為主題的壁畫，象徵無限的可能性。

亞馬爾出生於西班牙，父親來自摩洛哥，母親則來自赤道幾內亞，但他從未忘記自己的根。

在職業生涯中，亞馬爾每次進球後都會以招牌的「304」手勢向羅卡豐達致意，這個數字就是該社區的郵遞區號。

本屆世界盃期間，他戴著印有「羅卡豐達」字樣的頭帶，球鞋上則有父母出生國家的國旗。他也表示，足球是族群與社會融合的典範。

與此同時，在馬德里（Madrid）市中心，數千名球迷在街頭狂歡。西班牙隊靠著替補上陣的托瑞斯（Ferran Torres）在延長賽攻入致勝球，勇奪隊史繼2010年之後的世足第2冠。

球迷身披紅黃相間的西班牙國旗，在馬德里街頭載歌載舞，高喊：「冠軍！冠軍！」。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）也在社群平台X發文表示：「我們是世界冠軍！！我們的國家隊太棒了！謝謝球隊！」

在巴塞隆納，球迷施放煙火並在海灘慶祝，展開預計將持續至深夜的狂歡。

畢爾包（Bilbao）警方則確認有5人試圖干擾大型螢幕轉播賽事。

西班牙 巴塞隆納 摩洛哥 世足彩蛋 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／西班牙闖進冠軍賽 馬德里球迷興奮狂歡到深夜

世足賽／梅禮諾再發威助西班牙晉世足4強 球迷感動稱MVP

世足賽／技術精湛掌控中場 西班牙羅德里獲世足金球獎

世足賽／亞馬爾19歲生日放話不怕法國！盼西班牙晉級決賽當最棒禮物

相關新聞

世足賽／阿根廷輸西班牙球員賽後「揮拳毆打」對手！名將痛批：真的太丟臉

阿根廷今天在世足賽決賽以0：1不敵西班牙，賽後阿根廷球員巴瑞德斯（Leandro Paredes）竟出拳攻擊西班牙球員加維（Gavi），遭到各界譴責。

世足賽／西班牙延長賽進球！退阿根廷奪隊史第2冠

衛冕軍阿根廷挑戰終結64年的「冠軍魔咒」，今天卻被西班牙完全封鎖，正規賽90分鐘射門次數仍掛零，創下空前紀錄，加上費南德斯（Enzo Fernández）領到紅牌下場，讓西班牙獲得人數優勢；最終「無敵艦隊」靠托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。

世足賽／梅西冠軍戰未能破網 姆巴佩連兩屆金靴獎史上第一人

世界盃足球賽落幕，金靴獎得主出爐，法國看板球星姆巴佩（Kylian Mbappe）踢進10球排名第1，成為史上首位連續兩屆世足賽奪下金靴獎的球員。

世足賽／冠軍戰撲下11球 阿根廷門神締造神紀錄仍輸球

阿根廷挑戰連霸的最後一步，門將大馬丁尼茲（Emiliano Martinez）以神勇表現締造紀錄，他冠軍戰撲下西班牙11球，打破世界盃決賽的撲救紀錄。

世足賽／費南德斯冠軍賽吞紅牌 「愚蠢鏟球」斷送阿根廷連霸希望

尋求世界盃衛冕的阿根廷，今天冠軍戰進攻遭西班牙完全封鎖，加上正規賽傷停補時階段費南德斯（Enzo Fernández）兩到個人第2張黃牌，「兩黃換一紅」被罰下場，讓多一人的西班牙延長賽突破僵局，最終以1：0迎接隊史第二冠。

世足賽／阿根廷梅西先發上場打破兩項紀錄 冠軍戰對西班牙正規時間0：0

阿根廷梅西在世足賽冠軍戰中以39歲25天的年齡成為決賽史上年紀最大的非門將球員，同時也是首位在三屆世界盃決賽中首發的球員，突破了多項紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。