世足賽／西班牙奪冠 亞馬爾故鄉羅卡豐達陷入狂歡

「無敵艦隊」西班牙今天在世界盃決賽以1比0擊敗衛冕軍阿根廷後，在西班牙年輕前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）成長的社區，大批球迷在街上揮舞國旗，高聲歡呼慶祝。

路透社報導，19歲的亞馬爾正是在羅卡豐達（Rocafonda）街頭學會踢足球。羅卡豐達位於巴塞隆納（Barcelona）以北約30公里的沿岸地區，是馬塔洛市（Mataro）一個由勞工階級及多元族群組成的社區，亞馬爾的祖母及1名表親仍住在這裡。

在亞馬爾童年時期練球的社區球場上，如今有1幅以他為主題的壁畫，象徵無限的可能性。

亞馬爾出生於西班牙，父親來自摩洛哥，母親則來自赤道幾內亞，但他從未忘記自己的根。

在職業生涯中，亞馬爾每次進球後都會以招牌的「304」手勢向羅卡豐達致意，這個數字就是該社區的郵遞區號。

本屆世界盃期間，他戴著印有「羅卡豐達」字樣的頭帶，球鞋上則有父母出生國家的國旗。他也表示，足球是族群與社會融合的典範。

與此同時，在馬德里（Madrid）市中心，數千名球迷在街頭狂歡。西班牙隊靠著替補上陣的托瑞斯（Ferran Torres）在延長賽攻入致勝球，勇奪隊史繼2010年之後的世足第2冠。

球迷身披紅黃相間的西班牙國旗，在馬德里街頭載歌載舞，高喊：「冠軍！冠軍！」。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）也在社群平台X發文表示：「我們是世界冠軍！！我們的國家隊太棒了！謝謝球隊！」

在巴塞隆納，球迷施放煙火並在海灘慶祝，展開預計將持續至深夜的狂歡。

畢爾包（Bilbao）警方則確認有5人試圖干擾大型螢幕轉播賽事。