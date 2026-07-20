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世足賽／展示完大力神盃見證奪冠 西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯嗨翻

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿爾卡拉斯(右)賽前展示上鎖的世足冠軍金盃。 法新社
阿爾卡拉斯(右)賽前展示上鎖的世足冠軍金盃。 法新社

2026世足賽

因手腕傷勢暫別網壇的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），今天見證西班牙的重要勝利，他現身美加墨世界盃冠軍賽現場，賽前先展示「大力神盃」，西班牙奪冠後在觀眾席跳躍慶祝的畫面也被鏡頭捕捉；NBA巨星柯瑞（Stephen Curry）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和塞爾維亞網球傳看約克維奇（Novak Djokovic）也是冠軍賽座上賓。

阿爾卡拉斯是眾所皆知的足球迷，世界盃期間不時為家鄉球隊發文加油，今天西班牙奪冠後也立刻轉發照片，一同慶祝特別時刻。

19歲的西班牙網壇新星霍達爾（Rafael Jodar）今天也在現場，並開心發文寫下「世界冠軍」。

西班牙體壇傳奇「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），世界盃冠軍賽前一天也特別發文，2024年退役的他還特別搭配一張小時候踢球的照片，透露從小就愛踢球，「我一直很享受比賽、看球賽，為我們國家隊歡呼。我還記得2010年南非決賽的不可思議感受，我們永遠也不會忘！」他提到，今年西班牙有再一次機會享受歷史之戰，預祝同胞一切順利。

納達爾的叔叔米格爾·安赫爾·納達爾（Miguel Ángel Nadal）曾代表西班牙出征3屆世界盃，有「巴薩魔獸」稱號。

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