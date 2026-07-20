世足賽／阿根廷輸西班牙球員賽後「揮拳毆打」對手！名將痛批：真的太丟臉

阿根廷今天在世足賽決賽以0：1不敵西班牙，賽後阿根廷球員巴瑞德斯（Leandro Paredes）竟出拳攻擊西班牙球員加維（Gavi），遭到外界譴責。

比賽結束後，巴瑞德斯先用手掐住西班牙後衛賈西亞（Eric García）脖子，接著又與加維爆發拉扯，不只將加維摔倒，還出拳攻擊，隨後阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）趕緊到現場化解衝突，裁判也給巴瑞德斯紅牌，衝突才未進一步擴大。

英格蘭足球名將尼維爾（Gary Neville）在節目痛批阿根廷球員，「這真的太丟臉了，我很欣賞阿根廷人的競爭心態，他們總是拚命戰鬥，梅西也一路扛著這支球隊前進，但他們最近幾場比賽的行為，實在令人感到難堪。」

英格蘭傳奇球星希勒（Alan Shearer）也痛批，「巴瑞德斯朝別人的臉揮了2、3記重拳，他是真的衝對方去的，球場上絕對沒有做這種行為的空間。我們知道這場比賽對他們有多重要，也知道輸球多痛苦，但輸球也該有輸球的方式，我們已經太多次看到阿根廷出現這種反應，終場哨音後的表現真的非常糟糕。」

本屆阿根廷爭議不斷，球場上粗暴球風受到各界批評，而本場比賽巴瑞德斯曾領到1張黃牌，且情緒非常不穩定。