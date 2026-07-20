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世足賽／技術精湛掌控中場 西班牙羅德里獲世足金球獎

中央社／ 倫敦19日綜合外電報導
西班牙羅德里獲金球獎。 法新社
西班牙羅德里獲金球獎。 法新社

2026世足賽

西班牙在本屆世界盃封王，精湛的中場控制力功不可沒，隊長羅德里（Rodri）因此獲頒金球獎；門將西蒙（Unai Simon）8戰僅失1球，自是金手套（Golden Glove）不二人選。

「無敵艦隊」西班牙世足二度奪冠，全隊戰力之完整在個人獎項中一覽無遺。除金靴獎由法國姆巴佩（Kylian Mbappe）拿下外，世足最有價值球員的金球獎（Golden Ball）由隊長羅德里獲得，他在中場指揮全局，所有對手遇上西班牙，極難在前場展開任何有效攻勢。

今年30歲的羅德里目前效命英超曼城（ManchesterCity），他是2024年金球獎（Ballon d'Or）得主。不但手握歐洲冠軍聯賽冠軍，也是西班牙拿下歐洲國家盃冠軍的功臣。

羅德里在2024年9月代表曼城出戰兵工廠（Arsenal）前十字韌帶撕裂，直至2025年5月才重返賽場。他今天獲獎後表示，「連我自己都無法用語言來形容」，「我覺得我們現在就像在雲端一樣。」

「這段時間非常艱難。我只是希望新一代球員能以我的經歷為榜樣，跌倒了也能重新站起來。」

有著強大中場保護，西班牙門將西蒙（UnaiSimon）順利拿下本屆世足金手套（Golden Glove）。他8戰只失1球，讓西班牙以幾乎未失分的紀錄完成這次世足之旅，也讓全隊寫下國際賽連38場不敗，超越過去紀錄保持人義大利。

西班牙這一批好手未來不可限量，年僅19歲的庫巴西（Pau Cubarsi）獲得本屆最佳年輕球員（Best YoungPlayer）。他以高達98%的傳球成功率，在294次傳球中僅失誤5次。更重要的是，能與庫巴西爭奪此獎的是隊友耶馬（Lamine Yamal），這說明「無敵艦隊」新世代戰力之強大。

西班牙在本屆世足8場比賽中總共進了14球，但這14球是由8名不同球員所進，這是它近年來展現的整體球風。就像在2024歐洲國家盃，全隊封王之路的16顆進球，分別來自於10名不同球員。

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