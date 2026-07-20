世足賽／踢進冠軍賽致勝球 托雷斯：這球屬於全西班牙人

西班牙今天靠托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0力退衛冕軍阿根廷，奪下隊史第二冠，攻進全場唯一進球的托雷斯賽後說，這記進球屬於全部國人。

「這顆進球屬於4700萬人，這補僅是我或是26名球員的事情，命運已被寫下，這意味我們要在遠離國人的地方奪勝。」托雷斯說。

西班牙2010年南非世界盃首度打進冠軍賽就登頂，今天在美國紐澤西的大都會人壽體育場捧冠，寫下闖冠軍賽就奪冠紀錄，且兩次都是延長賽才進球，寫下有趣巧合。

西班牙也寫下第3次先贏歐洲冠軍再贏世界盃的紀錄，前兩次分別是1972年到74年的西德，以及2008年和2010年的「無敵艦隊」。

阻斷阿根廷的連霸路，托雷斯仍說，對手有「獅王」梅西（Lionel Messi）坐鎮，絕不能掉以輕心，「當你有梅西在陣中，肯定會緊張。最終我們仍靠自己，我們總是踢出自己風格，這次我們也再次證明這點。」

西班牙的第二冠拿得極有說服力，在史上首度增至48隊的世界盃，西班牙整屆8場比賽只有第一場被維德角0：0逼平，接續7戰全部奪勝，且只有8強賽碰比利時失掉唯一進球，締造失球數最少奪冠紀錄。