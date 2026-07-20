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世足賽／梅西奮戰853分鐘封王夢碎 冠軍戰3次先發再創史詩級紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
阿根廷梅西。 路透
阿根廷梅西。 路透

2026世足賽

阿根廷今天在世界盃足球賽冠軍戰以0：1不敵西班牙，挑戰2連霸失利，重量級球星梅西（Lionel Messi）成為史上首位在冠軍戰3次先發的球員，未能以隊長身分領軍奪冠，賽後難過落淚讓很多球迷不捨。

梅西從2006年起征戰世界盃，除了2018年止步16強，另5屆賽事至少都能闖進8強，2022年奪下隊史第3冠，2014年和今年抱回亞軍，這位39歲球星今天踏進美國紐澤西州大都會人壽體育場，也成為史上在冠軍戰出賽的最年長非門將球員。

巴西傳奇球星卡富（Cafu）曾在1994、1998、2002年連續3次參加世界決賽，奪下兩座冠軍，不過1994年對義大利封王戰未先發，梅西今天創下比前輩更難得的紀錄。

本屆世足賽歷經39天104場比賽，今天在西班牙奪下隊史第2冠後圓滿落幕，梅西一共出賽853分鐘，攻進8球排名第2，另有4次助攻，法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）出賽769分鐘，攻進10球、助攻4次，抱回第2座金靴獎寫下空前紀錄。

本屆賽事一共踢進308球、場均2.96球，進球榜前10名都踢進4球以上，梅西接近不惑之年上場853分鐘，在大會非門將球員排名第4，奮戰精神讓球迷相當感動。

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