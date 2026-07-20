快訊

世足賽／阿根廷輸球失控！巴瑞德斯揮拳打加維 名將痛批太丟臉

今天「天門開」！最旺補運日 命理師曝1招黑轉紅：霉運秒脫殼

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／冠軍西班牙抱走台幣16.5億獎金 球員首獲冠軍戒指

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
西班牙國王菲利普六世高舉獎盃，與西班牙球員一同慶祝擊敗阿根廷、奪得2026年世界盃冠軍。法新社
西班牙國王菲利普六世高舉獎盃，與西班牙球員一同慶祝擊敗阿根廷、奪得2026年世界盃冠軍。法新社

2026世足賽

今晚奪得世界盃冠軍的西班牙隊，除了高舉經典的冠軍獎盃、獲頒冠軍戒指，還可獲得5,100萬美元（約新台幣16.5億元）獎金。這筆錢將交給西班牙足協，再由足協決定如何分配給球員。

國際足總大幅提高本屆冠軍的獎金。2022年卡達世界盃冠軍阿根廷，當時抱走4,200萬美元。

西班牙隊雖在頒獎典禮上高舉由義大利工匠打造的獎盃，卻不能將真品帶回家，球員將各自獲得一座鍍金複製品。

本屆也首度比照美國職業運動的傳統，發給冠軍隊球員每人一枚戒指。戒指刻有世界盃圖案，並依西班牙隊特色量身設計。

亞軍阿根廷則可獲3,400萬美元（約新台幣11億元）。季軍英格蘭和第4名法國的獎金分別為3,000萬和2,800萬美元。

國際足總全面提高本屆賽事支出，發給48支參賽隊伍的總金額高達8.71億美元，並負擔各隊及代表團的機票與住宿。每支參賽隊伍至少可獲得1,250萬美元，包括1,000萬美元參賽獎金，以及250萬美元賽前訓練與相關費用。

5,100萬美元在國際足壇其實並不驚人。克羅埃西亞球員Luka Vušković上周二轉投英格蘭俱樂部布萊頓，轉會費就高達6,190萬美元。

世界盃 西班牙 阿根廷 世足彩蛋 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／大力神盃落誰家？ 「使命感」西班牙vs.「天命味」阿根廷

世足賽／旗下賽事首例 FIFA：2026年世界盃冠軍隊將獲頒訂製戒指

世足賽／世足營收150億美元 爽到美國國稅局

世足冠軍賽催生 FIFA、愛迪達、美國稅局都成大贏家

相關新聞

世足賽／西班牙延長賽進球！退阿根廷奪隊史第2冠

衛冕軍阿根廷挑戰終結64年的「冠軍魔咒」，今天卻被西班牙完全封鎖，正規賽90分鐘射門次數仍掛零，創下空前紀錄，加上費南德斯（Enzo Fernández）領到紅牌下場，讓西班牙獲得人數優勢；最終「無敵艦隊」靠托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。

世足賽／梅西冠軍戰未能破網 姆巴佩連兩屆金靴獎史上第一人

世界盃足球賽落幕，金靴獎得主出爐，法國看板球星姆巴佩（Kylian Mbappe）踢進10球排名第1，成為史上首位連續兩屆世足賽奪下金靴獎的球員。

世足賽／冠軍戰撲下11球 阿根廷門神締造神紀錄仍輸球

阿根廷挑戰連霸的最後一步，門將大馬丁尼茲（Emiliano Martinez）以神勇表現締造紀錄，他冠軍戰撲下西班牙11球，打破世界盃決賽的撲救紀錄。

世足賽／費南德斯冠軍賽吞紅牌 「愚蠢鏟球」斷送阿根廷連霸希望

尋求世界盃衛冕的阿根廷，今天冠軍戰進攻遭西班牙完全封鎖，加上正規賽傷停補時階段費南德斯（Enzo Fernández）兩到個人第2張黃牌，「兩黃換一紅」被罰下場，讓多一人的西班牙延長賽突破僵局，最終以1：0迎接隊史第二冠。

世足賽／阿根廷梅西先發上場打破兩項紀錄 冠軍戰對西班牙正規時間0：0

阿根廷梅西在世足賽冠軍戰中以39歲25天的年齡成為決賽史上年紀最大的非門將球員，同時也是首位在三屆世界盃決賽中首發的球員，突破了多項紀錄。

世足賽／梅西奮戰853分鐘封王夢碎 冠軍戰3次先發再創史詩級紀錄

阿根廷今天在世界盃足球賽冠軍戰以0：1不敵西班牙，挑戰2連霸失利，重量級球星梅西（Lionel Messi）成為史上首位在冠軍戰3次先發的球員，未能以隊長身分領軍奪冠，賽後難過落淚讓很多球迷不捨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。