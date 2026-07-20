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世足賽／冠軍西班牙抱走台幣16.5億獎金 球員首獲冠軍戒指
2026世足賽
今晚奪得世界盃冠軍的西班牙隊，除了高舉經典的冠軍獎盃、獲頒冠軍戒指，還可獲得5,100萬美元（約新台幣16.5億元）獎金。這筆錢將交給西班牙足協，再由足協決定如何分配給球員。
國際足總大幅提高本屆冠軍的獎金。2022年卡達世界盃冠軍阿根廷，當時抱走4,200萬美元。
西班牙隊雖在頒獎典禮上高舉由義大利工匠打造的獎盃，卻不能將真品帶回家，球員將各自獲得一座鍍金複製品。
本屆也首度比照美國職業運動的傳統，發給冠軍隊球員每人一枚戒指。戒指刻有世界盃圖案，並依西班牙隊特色量身設計。
亞軍阿根廷則可獲3,400萬美元（約新台幣11億元）。季軍英格蘭和第4名法國的獎金分別為3,000萬和2,800萬美元。
國際足總全面提高本屆賽事支出，發給48支參賽隊伍的總金額高達8.71億美元，並負擔各隊及代表團的機票與住宿。每支參賽隊伍至少可獲得1,250萬美元，包括1,000萬美元參賽獎金，以及250萬美元賽前訓練與相關費用。
5,100萬美元在國際足壇其實並不驚人。克羅埃西亞球員Luka Vušković上周二轉投英格蘭俱樂部布萊頓，轉會費就高達6,190萬美元。
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