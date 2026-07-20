快訊

國安疑慮解除？美司法部鬆綁 聯邦公務手機可下載TikTok

熱帶擾動醞釀發展中！今明南部局部雨午後雷雨範圍擴大

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／西班牙延長賽絕殺阿根廷！川普親頒冠軍獎盃 賽前才1句話看好梅西

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
西班牙19日在世界盃決賽靠延長賽攻入致勝分，以1比0擊敗阿根廷，奪下隊史世足第2冠。美國總統川普（左2）與國際足總英凡提諾（左1）共同頒發冠軍獎盃。路透
西班牙19日在世界盃決賽靠延長賽攻入致勝分，以1比0擊敗阿根廷，奪下隊史世足第2冠。美國總統川普（左2）與國際足總英凡提諾（左1）共同頒發冠軍獎盃。路透

2026世足賽

美聯社報導，西班牙19日在世界盃決賽靠延長賽攻入致勝分，以1比0擊敗阿根廷，奪下隊史世足第2冠。美國總統川普與國際足總主席英凡提諾共同向西班牙頒發冠軍。川普賽前被問及看好哪支球隊時，雖拒絕選邊站，仍直言「很難不押梅西」，並盛讚梅西表現傑出。

川普當天搭乘總統直升機「陸戰隊一號」抵達邁阿密決賽現場。上半場期間，世界盃獎盃一度被送到川普所在包廂，影片顯示，他面帶笑容並輕拍獎盃。第一夫人梅蘭妮亞及英凡提諾等人也在包廂內觀賽。

決賽中，西班牙與阿根廷激戰至延長賽上半場結束，105分鐘內仍未能攻破對方球門，比分維持0比0。延長賽下半場開踢後不久，西班牙的威廉斯頭球將球送入禁區，托瑞斯迎球直接勁射破網，攻下全場唯一進球，助西班牙以1比0奪冠，也粉碎阿根廷連霸美夢。

比賽結束後，川普與英凡提諾共同向西班牙隊頒發冠軍獎盃。川普隨後站在球員身旁，看著全隊高舉獎盃、跳躍慶祝，現場並噴出大量金色紙花。

賽前，川普未公開表態支持哪支球隊，但表示要擊敗阿根廷球星梅西並不容易。

「今日美國報」報導，川普賽前接受福斯體育預錄訪問時，並未公開表態支持哪支球隊。他說，阿根廷總統米雷伊是他的朋友，執政表現十分出色，不過這項政治因素對他的判斷影響不大。

川普話鋒一轉表示，儘管不願預測決賽結果，但「很難不押梅西」，並盛讚梅西表現傑出。他重申：「我不會選邊站，只是很難不看好梅西。他非常厲害。」

川普還說梅西是世界上最偉大的球員之一，並透露兒子拜倫是狂熱的足球迷，自己從他口中得知許多相關資訊，並表示他一直都很喜歡葡萄牙球星羅納度和梅西。

西班牙國王菲利佩六世和王后雷蒂西亞及總理桑傑士均到場觀賽；阿根廷總統米雷伊則以迷信為由留在國內。

這屆世足賽由美國、加拿大及墨西哥共同主辦。儘管美國與兩國近期因關稅及貿易問題關係緊張，墨西哥總統薛恩鮑姆與加拿大總理卡尼仍應川普邀請出席決賽。

值得注意的是，西班牙近來屢因北約國防支出及拒絕讓美軍使用境內基地攻擊伊朗等問題，與川普政府關係緊張。相較之下，川普與阿根廷總統米雷伊關係密切，過去甚至曾以削減援助施壓阿根廷選民支持米雷伊陣營。

白宮將本屆賽事視為美國接連主辦大型國際運動盛會的重要考驗。美國接下來還將舉辦2028年洛杉磯夏季奧運，以及2034年鹽湖城冬季奧運。

美國總統川普（左）與國際足總英凡提諾（右）19日在邁阿密向西班牙頒發冠軍獎盃，現場噴出大量金色紙花為西班牙慶祝。路透
美國總統川普（左）與國際足總英凡提諾（右）19日在邁阿密向西班牙頒發冠軍獎盃，現場噴出大量金色紙花為西班牙慶祝。路透

東道主美國總統川普（左2）與國際足總英凡提諾（左1）19日在邁阿密向西班牙頒發冠軍獎盃後。路透
東道主美國總統川普（左2）與國際足總英凡提諾（左1）19日在邁阿密向西班牙頒發冠軍獎盃後。路透

梅西 西班牙 阿根廷 2026美加墨世足 世足彩蛋

延伸閱讀

世足賽／阿根廷與西班牙備戰決賽 梅西盼締造二連霸傳奇

世足賽／川普現身世界盃頒獎典禮一進球場看台噓聲四起 仍喊美國還要再辦

世足賽／ESPN預測一面倒看好西班牙奪冠 僅2人挺梅西完成二連霸

世足賽／決賽將登場 川普親臨頒獎成場邊焦點

相關新聞

世足賽／西班牙延長賽進球！退阿根廷奪隊史第2冠

衛冕軍阿根廷挑戰終結64年的「冠軍魔咒」，今天卻被西班牙完全封鎖，正規賽90分鐘射門次數仍掛零，創下空前紀錄，加上費南德斯（Enzo Fernández）領到紅牌下場，讓西班牙獲得人數優勢；最終「無敵艦隊」靠托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。

世足賽／梅西冠軍戰未能破網 姆巴佩連兩屆金靴獎史上第一人

世界盃足球賽落幕，金靴獎得主出爐，法國看板球星姆巴佩（Kylian Mbappe）踢進10球排名第1，成為史上首位連續兩屆世足賽奪下金靴獎的球員。

世足賽／冠軍戰撲下11球 阿根廷門神締造神紀錄仍輸球

阿根廷挑戰連霸的最後一步，門將大馬丁尼茲（Emiliano Martinez）以神勇表現締造紀錄，他冠軍戰撲下西班牙11球，打破世界盃決賽的撲救紀錄。

世足賽／費南德斯冠軍賽吞紅牌 「愚蠢鏟球」斷送阿根廷連霸希望

尋求世界盃衛冕的阿根廷，今天冠軍戰進攻遭西班牙完全封鎖，加上正規賽傷停補時階段費南德斯（Enzo Fernández）兩到個人第2張黃牌，「兩黃換一紅」被罰下場，讓多一人的西班牙延長賽突破僵局，最終以1：0迎接隊史第二冠。

世足賽／阿根廷梅西先發上場打破兩項紀錄 冠軍戰對西班牙正規時間0：0

阿根廷梅西在世足賽冠軍戰中以39歲25天的年齡成為決賽史上年紀最大的非門將球員，同時也是首位在三屆世界盃決賽中首發的球員，突破了多項紀錄。

世足賽／阿根廷挑戰2連霸失利 梅西獲頒銀牌難過落淚

世界盃足球賽今天在美國紐澤西州大都會人壽體育場落幕，「無敵艦隊」西班牙在冠軍戰拚到延長賽，靠托雷斯（Ferran Torres）攻進致勝球，以1：0擊敗阿根廷，奪下隊史第2冠，也讓阿根廷挑戰2連霸失利，長達39天的賽事畫下句點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。