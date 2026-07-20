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世足賽／川普現身世界盃頒獎典禮一進球場看台噓聲四起 仍喊美國還要再辦
路透報導，美國總統川普與國際足總主席英凡提諾周日走進紐約紐澤西體育場，參加世界盃頒獎典禮時，看台上傳出陣陣噓聲。
川普隨後將世界盃冠軍獎盃頒給以1比0擊敗衛冕冠軍阿根廷的西班牙隊，並站在球員身旁，一同接受漫天灑落的金色紙花。
對白宮來說，這場決賽是歷經一年多籌備的成果。美國與加拿大、墨西哥聯手舉辦史上規模最大的世界盃，既要克服後勤難題，也得處理川普嚴格移民政策造成的入境限制與爭議。
儘管人權團體提出警告、票價爭議不斷，開賽前地方政府甚至因交通成本與國際足總發生爭執，賽事大致平順落幕。
川普曾揚言將比賽移出不配合聯邦移民執法的城市，但外界擔憂的執法行動並未發生。社群媒體反而湧現各國球迷體驗美國文化與飲食的分享。
決賽還沒開踢，川普便向英凡提諾提議，希望美國再次主辦世界盃。他開玩笑說，國際足總下次應安排兩個國家，先宣布由美國主辦，之後再宣布另一個國家，以減少其他國家的憤怒與震驚。
川普還笑稱，美國下次再辦世界盃時，「會把墨西哥和加拿大排除在外」。
儘管如此，墨西哥總統薛恩鮑姆與加拿大總理卡尼仍應川普邀請出席決賽。
世界盃落幕後，美國接下來還將在洛杉磯舉辦2028年夏季奧運，並在鹽湖城舉辦2034年冬季奧運。外界也普遍預期，美國將取得2031年女子世界盃主辦權。
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