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世足賽／連續38戰不敗！西班牙奪冠再寫神紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
西班牙奪冠全隊興奮不已。 美聯社
西班牙奪冠全隊興奮不已。 美聯社

2026世足賽

西班牙在美加墨世界盃再度擦亮「無敵艦隊」名號，今天冠軍戰靠延長賽托雷斯（Ferran Torres）進球，以1：0力退衛冕軍阿根廷，奪下隊史第二冠，且以38戰不敗成績締造男子足球國際賽新紀錄。

四強賽以2：0擊敗法國後，西班牙就以37戰不敗追平義大利2018到2021年締造的紀錄，今天再將連續不敗場次推進到38場，超越義大利獨居領先。

這場比賽也是西班牙本屆第7場比賽未失球，整屆賽事8場比賽只有8強賽碰比利時失掉1球，也締造史上首次只失1球的世界盃冠軍隊。

西班牙2007到2009年間也曾締造連續35戰不敗紀錄，2024年從對戰哥倫比亞的友誼賽開始開啟新紀錄，期間包括奪下2024年歐國盃冠軍，本屆世界盃又在總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）領軍下奪冠，一口氣締造男子足球多項紀錄。

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