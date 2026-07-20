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世足賽／奪冠還包辦三大獎 西班牙成最大贏家

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
西班牙奪冠還贏得三項個人獎。 歐新社
西班牙奪冠還贏得三項個人獎。 歐新社

2026世足賽

「無敵艦隊」西班牙今天美加墨世界盃冠軍戰以1：0擊敗衛冕軍阿根廷，奪下隊史第2冠，賽後頒獎典禮領取冠軍專屬的「大力神盃」前，年僅19歲的庫巴西（Pau Cubarsi）獲得最佳年輕球員（Best Young Player）、門將西蒙（Unai Simon）奪下金手套獎（Golden Glove），隊長羅德里（Rodri）也拿下金球獎（Golden Ball），全隊包辦三大獎，成本屆賽事最大贏家。

西班牙唯一沒拿到的大獎金靴獎（Golden Boot），最終由法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）以10球摘下，他也締造世界盃史無前例的金靴獎連霸。

最佳年輕球員獎是頒給21歲以下的最傑出選手，西班牙兩位超級新星亞馬爾（Lamine Yamal）和庫巴西都是熱門人選，庫巴西憑藉超高傳球成功率奪下獎項。庫巴西在世界盃的三場比賽總共294次傳球成功289次，傳球成功率高達9成8，僅次於隊長羅德里的328次，位居本屆世界盃傳球成功率第二。

西班牙本屆比賽從沒落後，且8場比賽只失1球，賽會期間締造世界盃的不失球紀錄的西蒙獲得金手套獎，實至名歸。

西班牙隊長羅德里獲得賽會表現最出色的金球獎，讓生涯榮耀再添一筆；在今天登上頒獎台前，他已拿過金球獎（Ballon d'Or）、歐冠冠軍、4次英超冠軍、歐洲盃冠軍等榮耀。

西班牙羅里手握冠軍盃，同時也獲得金球獎。 路透
西班牙羅里手握冠軍盃，同時也獲得金球獎。 路透

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