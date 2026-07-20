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世足賽／阿根廷挑戰2連霸失利 梅西獲頒銀牌難過落淚

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
梅西失望領取亞軍獎牌。 路透
梅西失望領取亞軍獎牌。 路透

2026世足賽

世界盃足球賽今天在美國紐澤西州大都會人壽體育場落幕，「無敵艦隊」西班牙在冠軍戰拚到延長賽，靠托雷斯（Ferran Torres）攻進致勝球，以1：0擊敗阿根廷，奪下隊史第2冠，也讓阿根廷挑戰2連霸失利，長達39天的賽事畫下句點。

今年世足賽首次擴編48隊，一共進行104場比賽，從7月12日進行至今，美加墨16座球場湧進681萬966 人次觀戰，單場平均65490人，國際足球總會宣布總收入達150億美元（約合台幣4862億），創下史上新高，比原來預估多出40億美元。

本屆賽事一共踢進308球，單場平均2.96球，法國27歲球星姆巴佩（Kylian Mbappe）踢進10球，成為史上首位連續兩屆世足賽奪下金靴獎的球員，阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）8次破網排名第2，頒獎典禮獲頒銀牌，在現場爆滿80663名球迷前難過落淚。

美國總統川普最近因為「巴洛根事件」引發爭議，今天按照預定計畫出席世界盃冠軍戰，賽後也擔任頒獎貴賓，和國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）一起把冠軍盃和金牌頒給西班牙。

梅西在場上難過。 路透通訊社
梅西在場上難過。 路透通訊社

梅西 世足賽 阿根廷 世足戰報 2026美加墨世足

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