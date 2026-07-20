世足賽／費南德斯冠軍賽吞紅牌 「愚蠢鏟球」斷送阿根廷連霸希望

尋求世界盃衛冕的阿根廷，今天冠軍戰進攻遭西班牙完全封鎖，加上正規賽傷停補時階段費南德斯（Enzo Fernández）兩到個人第2張黃牌，「兩黃換一紅」被罰下場，讓多一人的西班牙延長賽突破僵局，最終以1：0迎接隊史第二冠。

阿根廷全場25次犯規，領到6張黃牌，其中費南德斯第82分鐘先領牌，傷停補時把西班牙庫巴西（Pau Cubarsi）撞飛又領到一張黃牌，累積成紅牌出場，成冠軍賽一大關鍵。

英格蘭前國腳魯尼（Wayne Rooney）形容費南德斯第二張黃牌的出腳是「愚蠢的鏟球」，反應過慢，且已經一張黃牌在身下不該伸腳絆人，「這讓阿根廷變得異常艱難，西班牙原本就佔優勢，現在難上加難。」

人在現場的前英格蘭前鋒希勒（Alan Shearer）也說，費南德斯四強賽的進球雖幫阿根廷晉級決賽，但這次「愚蠢的鏟球」付出了代價，驚人犯規吃到的紅牌讓阿根廷奪冠希望就此破滅。

費南德斯「愚蠢鏟球」冠軍賽吞紅牌。 法新社

前英格蘭守門員哈特（Joe Hart）則評論，整場比賽都在醞釀這張紅牌。

兩隊的衝突不僅如此，比賽結束後阿根廷巴瑞德斯（Leandro Paredes）朝對手揮拳，畫面都被攝影機捕捉。