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世足賽／西班牙延長賽進球！1：0擊退阿根廷奪隊史第2冠

世足賽／阿根廷梅西先發上場 冠軍戰對西班牙一開賽就打破兩項紀錄

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世足賽／西班牙延長賽進球！退阿根廷奪隊史第2冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
西班牙托瑞斯攻進致勝球。 美聯社
西班牙托瑞斯攻進致勝球。 美聯社

2026世足賽

衛冕軍阿根廷挑戰終結64年的「冠軍魔咒」，今天卻被西班牙完全封鎖，正規賽90分鐘射門次數仍掛零，創下空前紀錄，加上費南德斯（Enzo Fernández）領到紅牌下場，讓西班牙獲得人數優勢；最終「無敵艦隊」靠托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。

兩隊正規賽0：0平手，比賽進入延長賽，成為1994年、2010年和2014年後第4度正規賽沒有任何進球進入延長賽；根據FIFA數據，西班牙正規賽15次射門有10次射正，而阿根廷沒有任何射門，成史上唯一，寫下賽事另類紀錄。

和2010年首冠劇本相同，西班牙延長賽攻破球門，托雷斯第106分鐘勁射突破阿根廷門將大馬丁尼茲（Emiliano Martinez），西班牙全場第20次射門總算破網。

正規賽兩隊沒有任何進球，延長賽才開始6分鐘，西班牙就靠威廉斯（Nico Williams）補射破網，但裁判認為梅里諾（Mikel Merino）犯規在先，進球被取消，不過第106分鐘托雷斯找到破網機會，讓西班牙取得1：0領先。

第114分鐘，亞馬爾（Lamine Yamal）找到托雷斯，讓他單刀直接攻門破網，但裁判舉起越位旗，比數仍停在1：0。

阿根廷正規90分鐘沒有任何射門紀錄，成1966年世界盃開始統計以來，阿根廷單場比賽最長的零射正紀錄；延長賽雖然突破，但2次射門仍沒有任何射正，沒能成為義大利和巴西後第3支連霸成功的球隊，代表1962年開始的「冠軍魔咒」仍未破解。

西班牙全場20次射門有12次射正，雖只有托雷斯進球，仍足以帶回隊史第二冠，且締造整屆賽事從未落後奪冠紀錄，隊史踢進冠軍賽奪冠率仍是完美的百分百。

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