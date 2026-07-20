世足賽／川普觀賞世界盃壓軸對決 閉幕演出、中場秀星光熠熠

美國總統川普今天抵達紐約附近大都會人壽體育場觀賞世界盃決賽，這屆48隊制賽事壓軸對決由阿根廷對上西班牙。「阿湯哥」湯姆克魯斯、天后瑪丹娜等人演出high翻全場。

綜合法新社、美聯社、路透社報導，川普搭乘的直升機在大都會人壽體育場（MetLife Stadium）旁降落之際，大批球迷正排隊通過升級的安檢準備入場。

經過近6週激戰與淚水、高潮迭起和緊張刺激、高溫及暴雨，這座體育場今天迎來本屆世界盃壓軸的冠軍戰。

受到加拿大野火影響，過去數日籠罩這個區域的濃煙所幸隨風消散，長達數週高溫也已減緩，紐澤西州東拉瑟福德（East Rutherford）以晴朗天氣迎接人潮。

●川普到場安檢上緊發條

川普到場觀戰，讓這場全球最矚目體育盛事安檢和戒備上緊發條。數百名記者、藝人和志工得在混亂隊伍中苦等將近3小時，由揮舞金屬探測棒的特勤局人員一一檢查入場。

球迷進場速度較快。支持者們穿著阿根廷傳統藍白色球衣，或身著西班牙的紅黃配色，開賽前數小時就陸續湧入球場。

賽前的閉幕典禮於美東時間下午1時30分登場，美國饒舌歌手巨星馬龍（Post Malone）和影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）等人登台。決賽於美東下午3時開踢。

●羅比威廉斯、阿湯哥為決賽暖場

英國歌手羅比威廉斯（Robbie Williams）去年推出國際足球總會（FIFA）首支官方主題曲Desire，同時成為首位FIFA音樂大使。

今天身穿鑲鑽藍色運動服的他在小野貓（ThePussycat Dolls）合唱團成員的美國歌手妮可舒辛格（Nicole Scherzinger）、義大利知名女歌手蘿拉保西妮（Laura Pausini）同台之下，演唱Desire。

以「特別來賓」之姿登場的湯姆克魯斯穿著polo衫和牛仔褲，發表感性談話。

他說：「今天只剩下兩隊，西班牙，還有阿根廷！讓我們齊聲歌頌這場將世界凝聚在一起的賽事。」

●美國元素

決賽開踢前由美國全方位巨星珍妮佛哈德遜（Jennifer Hudson）獻唱美國國歌；古典跨界男高音克里斯多福馬奇歐（Christopher Macchio）則演唱「美哉美國」（America the Beautiful），讓典禮充滿濃厚美國色彩。

本屆賽事引入多項美式傳統，也引發不少爭議，包括每半場設置供球員補水的時間，轉播單位則趁機插播廣告。此外，冠軍球隊還能獲得冠軍戒指。

今天決賽還有一項特別安排，即增設半場巨星演出，由美國傳奇天后瑪丹娜（Madonna）及哥倫比亞籍拉丁天后夏奇拉（Shakira）帶來超級盃（SuperBowl）規格演出；加拿大流行樂巨星小賈斯汀（JustinBieber）、韓國流行音樂天團防彈少年團（BTS）也是亮點，將平常15分鐘中場休息時間增加約12分鐘。

在職業美式足球NFL紐約巨人及紐約噴射機主場現場支持西班牙和阿根廷的球迷旗鼓相當。儘管門票價格一路飆破數千美元，觀眾仍願意砸錢親眼見證足壇兩大強權的世代對決。