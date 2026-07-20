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世足賽／西班牙延長賽進球！1：0擊退阿根廷奪隊史第2冠

世足賽／阿根廷梅西先發上場 冠軍戰對西班牙一開賽就打破兩項紀錄

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世足賽／冠軍賽進入延長賽 阿根廷費南德斯領紅牌少一人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
下半場雖出現阿根廷費南德斯（24號）「兩黃換一紅」罰下場場面。 美聯社
下半場雖出現阿根廷費南德斯（24號）「兩黃換一紅」罰下場場面。 美聯社

2026世足賽

美加墨世界盃冠軍戰今天在紐澤西的大都會人壽體育場登場，「無敵艦隊」西班牙和衛冕軍阿根廷的對決，上半場兩隊都沒攻破球門，下半場雖出現阿根廷費南德斯（Enzo Fernández）「兩黃換一紅」罰下場場面，但多一人的西班牙也沒能突破，正規時間結束0：0戰平，比賽進入延長賽。

未演先轟動的冠軍戰，阿根廷想終結1962年迄今的「冠軍魔咒」，挑戰成為義大利和巴西後的第3支連霸成功球隊；西班牙尋求2010年奪下首冠後的隊史第2冠。這場也是相差20歲的阿根廷「獅王」梅西（Lionel Messi）和西班牙超級新星亞馬爾（Lamine Yamal）的跨世代對決，2007年梅西曾和幾個月大的亞馬爾拍攝慈善合照，當時20歲的梅西幫澡盆中的亞馬爾，如今是場上對手，讓梅西都直呼瘋狂。

阿根廷上半場沒有任何射門，西班牙3次射門、2次射正都被門將大馬丁尼茲（Emiliano Martinez）瓦解。

經過超過20分鐘的中場表演，下半場開火藥味升高，第50分鐘阿根廷巴瑞德斯（Leandro Paredes）無球狀態下撞西班牙隊長羅德里（Rodri），又推了奧爾默（Dani Olmo），領到一張黃牌；阿根廷費南德斯第82分鐘領到一張黃牌，傷停補時把庫巴西（Pau Cubarsi）撞飛，又領到一張黃牌，兩張黃牌成紅牌出場。

補時尾聲，巴瑞德斯的犯規讓西班牙獲得自由球機會，波洛（Pedro Porro）和亞馬爾一左一右迷惑守門員，最終由亞馬爾起腳，但有機會的「絕殺」機會又被大馬丁尼茲撲下，比賽進入延長賽。

這是1994年、2010年和2014年後，第4度正規賽沒有任何進球進入延長賽，冠軍賽再出現0：0場景；根據FIFA數據，西班牙全場15次射門有10次射正，阿根廷沒有任何射門。

FIFA將對48國參賽隊伍發放高額獎金，總獎金達6.55億美元，冠軍可獲得5000萬美元、亞軍3300萬美元。

世足賽 阿根廷 西班牙 世足戰報 2026美加墨世足

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