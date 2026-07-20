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世足賽／西班牙延長賽進球！1：0擊退阿根廷奪隊史第2冠

世足賽／阿根廷梅西先發上場 冠軍戰對西班牙一開賽就打破兩項紀錄

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世足賽／首度中場表演被狂批 英格蘭前國腳喊糟透了

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
世足賽中場表演，夏奇拉壓軸。 美聯社
世足賽中場表演，夏奇拉壓軸。 美聯社

2026世足賽

美加墨冠軍賽首度安排中場表演，但比賽因此中斷27分鐘，嚴重影響球員節奏，前英格蘭國腳魯尼（Wayne Rooney）痛批這場秀「糟透了」。

世界盃效仿NFL超級盃引進中場表演，首次的演出眾星雲集，「Coldplay」主唱馬丁（Chris Martin）擔任總策劃，流行天后瑪丹娜（Madonna）打頭陣，和巴西足壇傳奇羅納度（Ronaldo）和小羅納度（Ronaldinho）驚喜現身，南韓天團BTS、加拿大巨星小賈斯汀（Justin Bieber）也登場，壓軸由拉丁天后夏奇拉（Shakira）演唱本屆主題曲。

中場表演熱鬧之餘，英國媒體《BBC》統計表賽共中斷27分鐘，網路上罵聲連連，魯尼更說中場表演最喜歡的部分就是「結束時」，他說：「我喜歡很多表演者，但我覺得這場秀糟透了。」

人在現場的前NBA球星約翰斯頓（Neil Johnston）也酸說，中場休息應該舉辦風靡足球界的「橫桿挑戰（Crossbar Challenge）」。

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