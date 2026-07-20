聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／阿根廷梅先發上場 冠軍戰對西班牙一開賽就打破兩項紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷梅西一上場就打破兩項紀錄。 法新社
阿根廷梅西一上場就打破兩項紀錄。 法新社

2026世足賽

世界盃足球賽冠軍賽凌晨開打，阿根廷梅西(Lionel Messi)以先發前鋒並以隊長身分上場，一開賽就打破兩項紀錄，成為決賽史上年紀最大的非門將球員，也是首位位三次在決賽中首發的球員。

梅西以39歲25天的年齡，成為世界盃決賽史上年紀最大的非門將球員。之前紀錄是1958年瑞典球員葛倫(Gunnar Gren)，在決賽對決巴西，他以37歲 241天的年紀錄上場，當年瑞典以2：5敗給比利領軍的巴西。

至於世足賽決賽上場年紀最大的球員，為義大利門將迪諾．佐夫(Dino Zoff)，在1982年世界盃決賽，他以40歲133天出賽，最終義大利隊以3：1戰勝西德。

此外，梅西也成為歷史上首位在三屆世界盃決賽(2014年、2022年、2026年)中先發的球員。巴西隊卡福(Cafú)也曾參加三屆世界盃決賽（1994年、1998年、2002年），但卡福在1994年決賽中並未先發他是在第21分鐘替補受傷的隊友出場，因此梅西是唯一寫下三屆決賽先發球員。

世足戰報 2026美加墨世足

相關新聞

世足賽／阿根廷梅先發上場 冠軍戰對西班牙一開賽就打破兩項紀錄

阿根廷梅西在世足賽冠軍戰中以39歲25天的年齡成為決賽史上年紀最大的非門將球員，同時也是首位在三屆世界盃決賽中首發的球員，突破了多項紀錄。

世足賽／單屆進10球 姆巴佩無喜色：我只想踢決賽

四強賽熄火的法國巨星姆巴佩，季軍戰下半場「梅開二度」，除單屆金靴獎爭奪上超越阿根廷當家球星「獅王」梅西，更以累積廿二球超前梅西一球，賽後登上世界盃史上「進球王」，但他仍遺憾沒能踢進冠軍戰，他說：「我寧願不當歷史進球王，而是踢明天的比賽（冠軍戰）」。

世足賽／世足營收150億美元 爽到美國國稅局

世界盃足球賽冠軍賽由阿根廷對上西班牙，無論誰勝出，國際足球總會（ＦＩＦＡ）、運動品牌愛迪達（Adidas）以及美國國稅局（ＩＲＳ）都將成為贏家，因為今年世足營收衝上創紀錄的一五○億美元（約新台幣四八六二億元），愛迪達是阿根廷與西班牙的服飾贊助商，而ＩＲＳ能對美國境內各項收入課稅，包括世足獎金。

世足賽／川普「搶鋒頭」 現身頒冠軍盃

世界盃足球賽今天在紐澤西州大都會人壽體育場落幕，最近因為「巴洛根事件」引發爭議的美國總統川普、國際足球總會（ＦＩＦＡ）主席英凡提諾再度同台，共同頒發冠軍盃。川普最近大讚本屆賽事是史上最佳，也表達美國再次主辦世界盃的強烈意願，以地主身分一再搶盡鋒頭。

世足賽／英格蘭狂攻6分奪季軍 終結60年獎牌荒

帶著四強賽遭阿根廷逆轉的遺憾，英格蘭季軍戰上演煙火秀，上半場就狂轟四球，下半場雖被法國追到一球差，不過替補上陣的當家球星貝林漢傷停補時再破門，助「三獅軍團」以六比四收下勝利，季軍成績寫下隊史世界盃次佳紀錄，兩隊合計十顆進球也締造世界盃季軍戰最多進球紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。