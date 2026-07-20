世足賽／阿根廷梅先發上場 冠軍戰對西班牙一開賽就打破兩項紀錄

世界盃足球賽冠軍賽凌晨開打，阿根廷梅西(Lionel Messi)以先發前鋒並以隊長身分上場，一開賽就打破兩項紀錄，成為決賽史上年紀最大的非門將球員，也是首位位三次在決賽中首發的球員。

梅西以39歲25天的年齡，成為世界盃決賽史上年紀最大的非門將球員。之前紀錄是1958年瑞典球員葛倫(Gunnar Gren)，在決賽對決巴西，他以37歲 241天的年紀錄上場，當年瑞典以2：5敗給比利領軍的巴西。

至於世足賽決賽上場年紀最大的球員，為義大利門將迪諾．佐夫(Dino Zoff)，在1982年世界盃決賽，他以40歲133天出賽，最終義大利隊以3：1戰勝西德。

此外，梅西也成為歷史上首位在三屆世界盃決賽(2014年、2022年、2026年)中先發的球員。巴西隊卡福(Cafú)也曾參加三屆世界盃決賽（1994年、1998年、2002年），但卡福在1994年決賽中並未先發他是在第21分鐘替補受傷的隊友出場，因此梅西是唯一寫下三屆決賽先發球員。