世足賽／單屆進10球 姆巴佩無喜色：我只想踢決賽

四強賽熄火的法國巨星姆巴佩，季軍戰下半場「梅開二度」，除單屆金靴獎爭奪上超越阿根廷當家球星「獅王」梅西，更以累積廿二球超前梅西一球，賽後登上世界盃史上「進球王」，但他仍遺憾沒能踢進冠軍戰，他說：「我寧願不當歷史進球王，而是踢明天的比賽（冠軍戰）」。

廿七歲的姆巴佩八年前首度參加世界盃就成為隊史第二冠成員且獲得最佳年輕球員獎，上屆法國再闖決賽，他演出「帽子戲法」卻不敵阿根廷，不過姆巴佩以單屆八球穿上金靴。本屆他以隊長身分率隊挑戰連三屆都闖決賽紀錄，但四強賽以○比二敗給西班牙，奪冠夢碎。

季軍戰，法國上半場就狂失四球，士氣低迷之際又是姆巴佩挺身而出，他第四十八分鐘先進球，六分鐘後傳出助攻讓隊友巴爾科拉破門，第六十六分鐘再補刀，儘管最終法國以四比六敗陣，他單場收穫兩顆進球、一次助攻，以十顆進球、四次助攻結束生涯第三次世界盃旅程。

進球榜上獨居領先，姆巴佩鐵口直斷說，金靴競爭者梅西，冠軍戰肯定會再破門。但他表示進球數多寡並非最關心的事情，「我寧願不當史上最佳射手，而是參加世界盃決賽。」