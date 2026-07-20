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煮茶論戰／英法放手互轟 季軍戰如表演賽

聯合報／ 趙榮瑞
世界盃季軍戰，英格蘭以6：4踢倒法國，獲得季軍。圖為英格蘭上半場發角球，頂進法國球門。路透
世界盃季軍戰，英格蘭以6：4踢倒法國，獲得季軍。圖為英格蘭上半場發角球，頂進法國球門。路透

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美加墨世界盃季軍戰的英法大戰上演轟進十球的足球盛宴，只是歷史傳統的極端體現，特殊處是雙方無壓力基礎，加上多重情感重疊，聯手締造世界盃紀錄，也證明足球的戲劇性永遠無法被預測。

歐洲球隊不把季軍戰看作很光榮的比賽，歐洲國家盃早在一九八四年就已全面取消季軍戰，因期待愈高、失望愈大，四強賽落敗後求勝意志不強、沒有企圖心。法國和英格蘭都是有冠軍相的球隊，四強賽輸球氣勢就跌到谷底，對決少了頂級對抗的意義，因此世足賽也有取消季軍戰的建議。

這場季軍戰雙方都有主力陣容缺陣，轟進十球創造世界盃紀錄，卻像是練兵舞台。之前就有人猜這場會像是「不冷不熱的表演賽」。

過去季軍戰單場最多進球紀錄是一九五八年的九顆，時隔六十八年出現破紀錄的十球紀錄，英格蘭心態釋放，開賽三分鐘就進球，總教練圖赫爾輪換陣容成功，控球和射門效率非常高，缺點是領先後鬆懈，讓法國下半場追回四個球，曝露注意力集中問題。

這場也是法國總教練德尚的謝幕戰，姆巴佩在球隊逆境中未放棄、短時間內連續破門，展現反擊速度和終結能力，但也出現過度依賴姆巴佩的個人能力隱憂，且面對崩潰缺乏方案，要反思大賽關鍵階段心態和防守的穩定性。

（作者為日本浮立佐賀、琉球梯子ＦＣ俱樂部亞洲顧問）

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