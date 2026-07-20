世足賽／世足營收150億美元 爽到美國國稅局

聯合報／ 編譯陳律安／綜合報導
今年世界盃帶來創紀錄的一五○億美元營收，主因是貴賓套票與門票收入大增。新華社
今年世界盃帶來創紀錄的一五○億美元營收，主因是貴賓套票與門票收入大增。新華社

2026世足賽

世界盃足球賽冠軍賽由阿根廷對上西班牙，無論誰勝出，國際足球總會（ＦＩＦＡ）、運動品牌愛迪達（Adidas）以及美國國稅局（ＩＲＳ）都將成為贏家，因為今年世足營收衝上創紀錄的一五○億美元（約新台幣四八六二億元），愛迪達是阿根廷與西班牙的服飾贊助商，而ＩＲＳ能對美國境內各項收入課稅，包括世足獎金。

今年世界盃帶來創紀錄的一五○億美元營收，大幅超越賽前設定的一一○億美元目標，主因是貴賓套票與門票收入大增，尤其是ＦＩＦＡ分別對買賣雙方各收取百分之十五費用的官方轉售市場。

ＦＩＦＡ將對四十八國參賽隊伍發放高額現金獎勵，冠軍獎金為五千萬美元，本屆依成績發給各國參賽隊伍的總獎金高達六點五五億美元。

專家表示，一般而言，任何在美國境內賺取的收入，都必須向美國國稅局納稅。會計暨稅務顧問公司PKF O'Connor Davies運動與娛樂事業群主管雷奧拉說，「誰贏得比賽都沒有差別，美國國稅局都會分到一杯羹」，除了球員外，教練、球隊工作人員與裁判也都必須繳稅。

此外，愛迪達同時是決賽對陣的阿根廷與西班牙贊助商，也與場上兩大巨星阿根廷球王梅西與西班牙天才小將亞馬爾簽有代言合約，連比賽用球都印有愛迪達商標。愛迪達執行長古爾登在紐約受訪時說：「不可能有比這更棒的劇本」。

古爾登指出，愛迪達這屆世界盃的球衣銷量，是上屆卡達世界盃的四倍，足球銷量則是兩倍。該公司預估，相關銷售額將突破十七億美元。

對總部設於德國的愛迪達而言，這屆世界盃也是進一步進軍美國市場的跳板。

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