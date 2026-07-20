世足賽／川普「搶鋒頭」 現身頒冠軍盃

世界盃足球賽今天在紐澤西州大都會人壽體育場落幕，最近因為「巴洛根事件」引發爭議的美國總統川普、國際足球總會（ＦＩＦＡ）主席英凡提諾再度同台，共同頒發冠軍盃。川普最近大讚本屆賽事是史上最佳，也表達美國再次主辦世界盃的強烈意願，以地主身分一再搶盡鋒頭。

今年世足賽首次擴編四十八隊，一共進行一○四場比賽，美加墨十六座球場湧進超過六八一萬名球迷，ＦＩＦＡ宣布總收入達一五○億美元創下史上新高；英凡提諾近一個多月充滿爭議，這項財務利多消息可望提振他的氣勢，進一步鞏固地位。

川普和英凡提諾頗有交情，本屆最爭議性事件之一就發生在兩人身上；川普在美國、波赫卅二強賽後，針對美國前鋒巴洛根領到紅牌一事致電英凡提諾，這起「關說」事件讓他逃過十六強賽對比利時之戰禁賽命運，但ＦＩＦＡ的處置方式引發國際體壇強烈反彈，國際奧會接到投訴指控英凡提諾違反政治中立原則，恐將對此展開正式調查。

儘管英凡提諾在場外掀起政治和誠信風暴，這次世界盃帶來巨額收入，可能導致ＦＩＦＡ一些會員國取消公開表達不滿的念頭，他已獲得超過兩百份承諾，支持明年三月連任。

本屆賽事總收入比預定超出四十億美元，巨大成功讓美國再次主辦的機率提高，最快申辦時間將是二○三八年，川普上周表達強烈意願，「大家應該再次選擇美國，這次我們將不會帶進加拿大和墨西哥」。