世足賽／英格蘭狂攻6分奪季軍 終結60年獎牌荒

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
英格蘭在本屆世足賽獲得季軍，凱恩（前排右二）與隊友掛著獎牌一同慶賀。美聯社
英格蘭在本屆世足賽獲得季軍，凱恩（前排右二）與隊友掛著獎牌一同慶賀。美聯社

2026世足賽

帶著四強賽遭阿根廷逆轉的遺憾，英格蘭季軍戰上演煙火秀，上半場就狂轟四球，下半場雖被法國追到一球差，不過替補上陣的當家球星貝林漢傷停補時再破門，助「三獅軍團」以六比四收下勝利，季軍成績寫下隊史世界盃次佳紀錄，兩隊合計十顆進球也締造世界盃季軍戰最多進球紀錄。

英格蘭隊史四度踢進世界盃四強，一九六六年以地主身分奪下隊史首冠後，一九九○和二○一八年都是連輸兩場收尾。今年挑戰終結六十年冠軍荒，但四強賽先進一球下遭衛冕軍阿根廷逆轉，再度落入季軍戰。沒能爭冠下，英格蘭昨天兩大主將凱恩和貝林漢都沒先發，不過戴上隊長臂章的賴斯第三分鐘斷球後就一人完成盤帶和射門，助隊取得領先。

孔賽第十八分鐘頭錘破門讓英格蘭擴大優勢，薩卡第卅七分鐘和補時階段又連進兩球，讓英格蘭上半場就取得四比○絕對優勢。法國下半場雖在當家球星姆巴佩攻進兩球下縮小差距，不過薩卡十二碼罰球順利踢進，個人上演「帽子戲法」，替補上陣的貝林漢補時又攻進個人單屆第七顆進球，助英格蘭最終以六比四收下勝利，登上頒獎台領取銅牌榮耀。

薩卡賽後透露，下半場罰十二碼球時，貝林漢拿著球對他說：「去完成你的帽子戲法吧！」他形容，「這是一場瘋狂、非常瘋狂的比賽」。

因四強賽戰術錯誤被罵翻的英格蘭總教練圖赫爾坦言，設定冠軍的目標，沒能實現感到十分痛苦，「這種痛苦會持續一段時間，就像我昨天說的，傷疤一直會在，這就是高水準競技體育的殘酷之處。」但他也提到，這次成績是隊史次佳，「這是六十年來的第一面獎牌，國外舉辦世界盃的最佳成績，所以我希望球員過段時間能以此為傲」。

昨天率先進球的賴斯也說，今年離冠軍「很接近」。昨天沒上場的英格蘭隊長凱恩附和說，這支英格蘭是他參與過的最佳國家隊之一，「這是很特別的團隊，我們之間有著深厚感情，並且彼此信任」。

吞敗的法國雖寫下近三屆最差成績，傳出二次助攻的奧利斯單屆累積七次助攻，超越一九七○年巴西傳奇比利的六次，締造單屆最多助攻紀錄。而法國總教練德尚也即將卸任，接任人選應該是法國傳奇球星席丹，德尚表示對球隊未來充滿信心，「有很多年輕球員會繼續成長，他們有能力繼續取得優異的成績」。

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／貝林漢替補建功 英格蘭6比4退法國奪隊史次佳季軍

世足賽／姆巴佩季軍戰進球！金靴爭奪超越梅西有望寫空前紀錄

世足賽／帶回隊史次佳季軍 凱恩：這是最棒英格蘭隊

世足賽／凱恩、貝林漢都休 英格蘭上半場4比0狂轟法國

相關新聞

煮茶論戰／英法放手互轟 季軍戰如表演賽

美加墨世界盃季軍戰的英法大戰上演轟進十球的足球盛宴，只是歷史傳統的極端體現，特殊處是雙方無壓力基礎，加上多重情感重疊，聯手締造世界盃紀錄，也證明足球的戲劇性永遠無法被預測。

世足賽／世足營收150億美元 爽到美國國稅局

世界盃足球賽冠軍賽由阿根廷對上西班牙，無論誰勝出，國際足球總會（ＦＩＦＡ）、運動品牌愛迪達（Adidas）以及美國國稅局（ＩＲＳ）都將成為贏家，因為今年世足營收衝上創紀錄的一五○億美元（約新台幣四八六二億元），愛迪達是阿根廷與西班牙的服飾贊助商，而ＩＲＳ能對美國境內各項收入課稅，包括世足獎金。

世足賽／川普「搶鋒頭」 現身頒冠軍盃

世界盃足球賽今天在紐澤西州大都會人壽體育場落幕，最近因為「巴洛根事件」引發爭議的美國總統川普、國際足球總會（ＦＩＦＡ）主席英凡提諾再度同台，共同頒發冠軍盃。川普最近大讚本屆賽事是史上最佳，也表達美國再次主辦世界盃的強烈意願，以地主身分一再搶盡鋒頭。

世足賽／單屆進10球 姆巴佩無喜色：我只想踢決賽

四強賽熄火的法國巨星姆巴佩，季軍戰下半場「梅開二度」，除單屆金靴獎爭奪上超越阿根廷當家球星「獅王」梅西，更以累積廿二球超前梅西一球，賽後登上世界盃史上「進球王」，但他仍遺憾沒能踢進冠軍戰，他說：「我寧願不當歷史進球王，而是踢明天的比賽（冠軍戰）」。

世足賽／英格蘭狂攻6分奪季軍 終結60年獎牌荒

帶著四強賽遭阿根廷逆轉的遺憾，英格蘭季軍戰上演煙火秀，上半場就狂轟四球，下半場雖被法國追到一球差，不過替補上陣的當家球星貝林漢傷停補時再破門，助「三獅軍團」以六比四收下勝利，季軍成績寫下隊史世界盃次佳紀錄，兩隊合計十顆進球也締造世界盃季軍戰最多進球紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。