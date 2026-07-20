世足賽／英格蘭狂攻6分奪季軍 終結60年獎牌荒

帶著四強賽遭阿根廷逆轉的遺憾，英格蘭季軍戰上演煙火秀，上半場就狂轟四球，下半場雖被法國追到一球差，不過替補上陣的當家球星貝林漢傷停補時再破門，助「三獅軍團」以六比四收下勝利，季軍成績寫下隊史世界盃次佳紀錄，兩隊合計十顆進球也締造世界盃季軍戰最多進球紀錄。

英格蘭隊史四度踢進世界盃四強，一九六六年以地主身分奪下隊史首冠後，一九九○和二○一八年都是連輸兩場收尾。今年挑戰終結六十年冠軍荒，但四強賽先進一球下遭衛冕軍阿根廷逆轉，再度落入季軍戰。沒能爭冠下，英格蘭昨天兩大主將凱恩和貝林漢都沒先發，不過戴上隊長臂章的賴斯第三分鐘斷球後就一人完成盤帶和射門，助隊取得領先。

孔賽第十八分鐘頭錘破門讓英格蘭擴大優勢，薩卡第卅七分鐘和補時階段又連進兩球，讓英格蘭上半場就取得四比○絕對優勢。法國下半場雖在當家球星姆巴佩攻進兩球下縮小差距，不過薩卡十二碼罰球順利踢進，個人上演「帽子戲法」，替補上陣的貝林漢補時又攻進個人單屆第七顆進球，助英格蘭最終以六比四收下勝利，登上頒獎台領取銅牌榮耀。

薩卡賽後透露，下半場罰十二碼球時，貝林漢拿著球對他說：「去完成你的帽子戲法吧！」他形容，「這是一場瘋狂、非常瘋狂的比賽」。

因四強賽戰術錯誤被罵翻的英格蘭總教練圖赫爾坦言，設定冠軍的目標，沒能實現感到十分痛苦，「這種痛苦會持續一段時間，就像我昨天說的，傷疤一直會在，這就是高水準競技體育的殘酷之處。」但他也提到，這次成績是隊史次佳，「這是六十年來的第一面獎牌，國外舉辦世界盃的最佳成績，所以我希望球員過段時間能以此為傲」。

昨天率先進球的賴斯也說，今年離冠軍「很接近」。昨天沒上場的英格蘭隊長凱恩附和說，這支英格蘭是他參與過的最佳國家隊之一，「這是很特別的團隊，我們之間有著深厚感情，並且彼此信任」。

吞敗的法國雖寫下近三屆最差成績，傳出二次助攻的奧利斯單屆累積七次助攻，超越一九七○年巴西傳奇比利的六次，締造單屆最多助攻紀錄。而法國總教練德尚也即將卸任，接任人選應該是法國傳奇球星席丹，德尚表示對球隊未來充滿信心，「有很多年輕球員會繼續成長，他們有能力繼續取得優異的成績」。