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世足賽／尚未開踢 這「三大」贏家已出列

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
愛迪達同時贊助即將在世足冠軍賽對陣的梅西（右）與亞馬爾，成為本屆賽事一大贏家。法新社
愛迪達同時贊助即將在世足冠軍賽對陣的梅西（右）與亞馬爾，成為本屆賽事一大贏家。法新社

2026世足賽

世界盃足球賽決賽預定美東時間19日下午3時（台灣時間20日凌晨3時）登場，由阿根廷對陣西班牙，無論誰勝出，國際足球總會（FIFA）、運動用品大廠愛迪達（Adidas）以及美國國稅局（IRS）都將成為贏家，因為今年世足營收預料衝上創紀錄的150億美元，愛迪達是阿根廷與西班牙的服飾贊助商，而國稅局能對美國境內各項收入課稅，包括世足獎金。

英國衛報引述知情人士指出，FIFA即將宣布，今年世界盃帶來創紀錄的150億美元營收，大幅超越賽前設定的110億美元目標，主因是貴賓套票與門票收入大增，尤其是FIFA分別對買賣雙方各收取15%費用的官方轉售市場。主席英凡提諾（Gianni Infantino）18日已向各成員協會通報收入增加的消息。

各國足球協會可望受惠於FIFA擴大後的世界盃總資金，但具體細節仍待敲定。這項亮眼的財務表現，將為英凡提諾注入強心針，可能進一步鞏固其地位。

FIFA將對48國參賽隊伍發放高額現金獎勵，冠軍獎金為5,000萬美元，本屆依成績發給各國參賽隊伍的總獎金高達6.55億美元。

專家表示，一般而言，任何在美國境內賺取的收入，都必須向美國國稅局納稅。會計暨稅務顧問公司PKF O'Connor Davies運動與娛樂事業群主管雷奧拉（Robert Raiola）說，「誰贏得比賽都沒有差別，美國國稅局都會分到一杯羹」，除了球員外，教練、球隊工作人員與裁判也都必須繳稅。

此外，愛迪達同時是將在決賽對陣的阿根廷與西班牙贊助商，也與場上兩大巨星阿根廷球王梅西（Lionel Messi）與西班牙天才小將亞馬爾（Lamine Yamal）簽有代言合約，連比賽用球都印有愛迪達商標。愛迪達執行長古爾登（Bjørn Gulden）在紐約受訪時說：「不可能有比這更棒的劇本。」

古爾登說，愛迪達這屆世界盃的球衣銷量，是上屆卡達世界盃的四倍，足球銷量則是兩倍。該公司預估，相關銷售額將突破17億美元。

對總部設於德國的愛迪達而言，這屆世界盃也是進一步進軍美國市場的跳板，挑戰長期主導美國市場的Nike。

西班牙 愛迪達 世界盃 世足彩蛋 2026美加墨世足

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