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世足賽／歐洲五大聯賽球員主宰 32強賽起占比五成

中央社／ 紐約19日綜合外電報導
世足賽進行至32強階段時，歐五大聯賽球員占比高達五成，圖為效命於西甲巴塞隆納的西班牙球星亞馬爾。 歐新社
世足賽進行至32強階段時，歐五大聯賽球員占比高達五成，圖為效命於西甲巴塞隆納的西班牙球星亞馬爾。 歐新社

2026世足賽

2026年世界盃規模號稱歷來最大，共有48支球隊、1248名球員，在3個主辦國進行104場比賽。不過，路透社分析顯示，各國代表隊球員主要來自長期主導俱樂部足球的歐洲五大聯賽。

據報導，英格蘭足球超級聯賽（Premier League）、德國甲級足球聯賽（Bundesliga）、西班牙甲級足球聯賽（La Liga）、義大利甲級足球聯賽（Serie A）及法國甲級足球聯賽（Ligue 1）合稱「五大聯賽」，提供了1248名球員中的464人，占全部48支參賽隊伍球員比重達37%，超過本屆世界盃球員總數的1/3。

其中，英超有154名球員入選世界盃名單，德甲94人、法甲77人、西甲73人、義甲66人，其餘各國聯賽合計784人。

根據路透社整理的圖表，五大聯賽中的英超雖是人數最多的單一聯賽，但與其他聯賽合計的784名球員相比，仍顯得規模較小。

效力五大聯賽的球員在32強賽占全部球員的50%；進入16強後升至56%，8強增至79%，4強更達91%。阿根廷在4強賽淘汰英格蘭後，預計於19日（台灣時間20日）決賽與西班牙捉對廝殺，五大聯賽球員占比略降至88%。

儘管本屆世界盃較上一屆增加16支參賽國，但隨著賽事進入淘汰階段，球員所屬俱樂部日益集中於歐洲。

本屆賽事是歷來全球化程度最高的一屆，國際足球總會（FIFA）211個成員協會中近1/4球隊都參與這屆世界盃。晉級至4強的104名球隊球員中，有95人效力於五大聯賽其中一個俱樂部。

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