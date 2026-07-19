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世足賽／阿根廷與西班牙備戰決賽 梅西盼締造二連霸傳奇

中央社／ 紐澤西東拉瑟福德19日綜合外電報導
阿根廷梅西(右)對決西班牙奧亞薩巴爾。 法新社
阿根廷梅西(右)對決西班牙奧亞薩巴爾。 法新社

2026世足賽

阿根廷西班牙即將於美國時間19日下午（台灣時間20日凌晨）進行世足決賽，兩隊積極備戰，此役可能是阿根廷球星梅西的世足最後一舞，盼率隊完成世足64年來首度二連霸壯舉。

法新社報導，阿根廷將力拚成為自1962年巴西以來首支完成世界盃二連霸的球隊。西班牙則希望繼2010年首度奪冠後，再添第2座世足金盃。

梅西（Lionel Messi）現年39歲，各界普遍認為他是足壇史上最偉大球員，這場決賽很可能是他的世足最後一舞。

阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）呼籲球迷好好把握這個機會，珍惜梅西在世足決賽舞台率隊出戰的身影。

梅西曾在2022年卡達世足賽帶領阿根廷奪冠。斯卡洛尼指出：「他已經創造歷史，他是傳奇。」

阿根廷迄今3度在世足賽捧起金盃，在本屆賽事展現驚人的永不放棄精神。阿根廷在16強賽對埃及，終場前克服0比2落後劣勢，完成大逆轉，之後又在準決賽對英格蘭的最後階段上演戲劇性反攻。

另一方面，西班牙一路表現幾乎無懈可擊，至今7場賽事僅失1球，並在準決賽擊潰法國。

西班牙隊長羅德里（Rodri Hernandez）表示，他預計在世足決賽迎接「身體對抗」硬仗，將試圖不理會場上的任何「挑釁行為」。

世足決賽將於美國時間今天下午3時（台灣時間20日凌晨3時），在紐澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行。

美國總統川普、墨西哥總統薛恩鮑姆（ClaudiaSheinbaum）及加拿大總理卡尼（Mark Carney）3個主辦國領袖都將親臨現場。

西班牙 梅西 阿根廷 世足戰報 2026美加墨世足

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