世足賽／總進球數破300寫史上新高 梅西、姆巴佩、哈蘭德經典破門成焦點

隨著2026年美加墨世界盃擴軍至48隊，本屆賽事不只參賽球隊與比賽場次創新高，進球數也大幅增加。決賽登場前，本屆世界盃已累積出現307顆進球，創下歷史新高紀錄，其中英格蘭與法國都攻進20球，並列最多，阿根廷則以19球緊追在後。

幾乎每支球隊都曾在本屆賽事享受進球滋味，唯一例外只有巴拿馬，他們在小組賽3戰未能破門。而在大量進球之中，也有不少精彩程度特別突出的作品，從巨星個人能力展現，到黑馬球隊寫下歷史的一擊，都匯聚成為本屆世界盃令人難忘的經典畫面。

以下為本屆賽事的11組精彩進球，一同來回味欣賞：

1、來自大西洋群島的小國維德角，本屆表現遠超外界預期，面對打進冠軍賽的阿根廷和西班牙，維德角都將對手逼到極限，贏得讚賞。特別是在32強淘汰賽面對阿根廷，卡布拉爾（Sidny Lopes Cabral）在禁區邊緣轟出一記漂亮弧線球，皮球直竄球門右側死角，幫助球隊追平。雖然阿根廷最後靠對手烏龍球以3：2驚險勝出，終結維德角的黑馬之旅，但卡布拉爾這顆進球，已和維德角本屆傳奇旅程一起被記住。

2、阿根廷領袖梅西（Lionel Messi）從賽事一開始就展現巨星風範。首戰面對阿爾及利亞時上演帽子戲法，為本屆世界盃強勢揭幕。3顆進球都相當精彩，但最具代表性的仍是第一球，當時梅西沒有選擇分球給隊友，而是在禁區弧頂直接起腳重砲破門，展現他身為阿根廷進攻核心的判斷與腳法。進入決賽前，梅西本屆已攻進8球，仍有機會爭奪金靴獎，而那顆首戰進球也被視為傳奇級表演的起點。

3、法國衝鋒隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）同樣有太多精彩進球可供挑選。本屆他已攻進10球，很有機會再次拿下金靴獎。其中小組賽首戰對塞內加爾梅開二度，第二顆進球尤其展現他的招牌威脅。姆巴佩在空檔接球後轉身，隨即從遠距離轟出勁射，幫助法國以3：1拿下開門紅。那是他個人第14顆世界盃進球，也讓他成為法國隊史世界盃射手王。一個月後，姆巴佩在季軍戰後世界盃生涯進球數來到22球，超越梅西成為歷史進球紀錄保持人。

4、海地睽違52年重返世界盃，雖然最終小組賽3戰全敗出局，但最後一戰面對摩洛哥時，前鋒伊西多爾（Wilson Isidor）用一記重砲，在禁區外穿越人牆轟進一球，為球隊留下難忘回憶。這也是海地本屆唯一由自家球員攻進的進球，先前該戰另一球則被記為摩洛哥門將布努（Bono）的烏龍球。

5、挪威頭號球星哈蘭德（Erling Haaland）不負期待，率領球隊一路闖進8強。他本屆攻進7球，即使梅西、姆巴佩與貝林漢（Jude Bellingham）出賽場次更多，哈蘭德仍在金靴榜上保持競爭力。身高6呎5吋的他在16強對巴西時，在禁區內把球從3名巴西防守球員與門將阿利森（Alisson）之間送入球門，幫助挪威淘汰巴西。挪威睽違28年重返世界盃就打出強勢表現，也讓人期待哈蘭德4年後再度站上舞台。

6、地主美國隊也有精彩進球。雷納（Giovanni Reyna）在美國小組賽首戰大勝巴拉圭時替補登場，當時球隊已掌控戰局，而雷納在傷停補時用外腳背轟出一記漂亮的「trivela」射門，為比賽畫下完美句點。

7、阿根廷淘汰賽一路驚險過關，艾瓦瑞茲（Julián Álvarez）在8強對瑞士的進球，也是其中最關鍵一擊。雙方一路僵持至延長賽，直到第112分鐘，艾瓦瑞茲在遠距離完成精彩破門，幫助阿根廷最終以3：1勝出，延續衛冕之路。這顆世界波也成為阿根廷本屆多次死裡逃生的代表畫面。

8、象牙海岸首次踢進世界盃淘汰賽，也靠迪亞洛（Amad Diallo）寫下隊史一刻。32強面對挪威時，迪亞洛在第60分鐘替補上場，14分鐘後就在3名挪威防守球員包夾中扭身突破，隨即勁射破門追平。雖然哈蘭德很快又進球，最終讓挪威以2：1勝出，但這顆進球仍是象牙海岸隊史第一顆世界盃淘汰賽進球，意義非凡。

9、挪威雖然在8強不敵英格蘭，但年輕攻擊手謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）也留下本屆最佳進球候選。面對英格蘭時，他在上半場禁區邊緣轟出一記強勁射門，皮球飛過英格蘭門將皮克佛（Jordan Pickford），幫助挪威早早取得領先。雖然比賽最後由英格蘭逆轉勝出，但這支挪威隊的表現更像是新時代的開始，而不是結束。

10、美國中場蒂爾曼（Malik Tillman）則靠自由球連續留下代表作。32強對波士尼亞與赫塞哥維納，美國少打一人時，蒂爾曼在下半場用精準自由球擴大領先。接著對比利時，他又一次主罰自由球，將皮球漂亮越過人牆，讓門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）無力阻擋。雖然美國後來連丟3球出局，但蒂爾曼連場自由球破門，仍是本屆賽事的亮點之一。

11、英格蘭球星貝林漢則在季軍戰上演個人英雄式進球。當法國在比賽後段追近比分、英格蘭領先只剩1球時，貝林漢在中場附近接球後一路向前推進，直接切開法國防線，先閃過一名防守球員，再於禁區內擺脫另一人，最後在仍有壓力的情況下替自己創造出射門空間，用右腳爆射破門，幫助英格蘭重新取得2球領先。這場季軍戰原本已經出現大量進球與多次轉折，貝林漢的精彩個人突破，成為最後最具決定性的華麗收尾。

從梅西與姆巴佩的巨星進球，到維德角、海地、象牙海岸等球隊的歷史時刻，本屆世界盃不只因擴軍創造更多比賽，也因這些精彩破門留下更豐富的記憶。隨著西班牙與阿根廷即將在決賽爭奪大力神盃，這份最佳進球名單仍可能在最後一戰迎來新的魔法時刻。