世足賽／決戰前夜暖心發聲 梅西：無論結果如何都永生難忘

阿根廷將在台灣時間7月20日凌晨展開冠軍賽，面對「無敵艦隊」西班牙，「球王」梅西（Lionel Messi）賽前就在個人社群發出全隊合照感謝球隊與工作人員，並感性寫下「無論明天如何，這支團隊已經譜寫了令我們永生難忘、無法磨滅的篇章。加油，阿根廷。 」

阿根廷世界盃一路走來並不算順遂，梅西也在賽前預告球隊狀態並非頂尖，有許多對手可能造成威脅，進入淘汰賽後「潘帕斯雄鷹」更是幾乎每場都拚到最後一刻才分出勝負，反觀西班牙都在正規時間就解決對手，且連斬葡萄牙、比利時與法國等勁旅，因此阿根廷連冠之路更加困難。

作為老大哥，梅西在個人IG發出貼文為阿根廷打氣外，也吐露真實心聲，「這些年發生的美好事情不只是冠軍頭銜，而是整個旅程。和團隊的每一員分享日常生活、共同競爭、度過艱難時刻，享受每一刻。感謝我的隊友們、教練團以及努力讓這個團隊成為大家庭的每一人。」

最後，梅西表示無論明天的決戰結果如何，阿根廷都已經走出一段精彩的旅程，「這個團隊寫下了一段永生難忘的故事，而且沒有人能輕易抹去，加油，阿根廷」