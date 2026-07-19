世足賽／下半場狂丟4球險遭法國逆轉 英格蘭主帥：姆巴佩差點害我被開除

法國今天在季軍戰對上英格蘭，上半場就狂丟4球，陷入0：4絕對落後，不過下半場靠著隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）梅開二度帶動攻勢，為比賽製造懸念。最終雖然以4：6落敗，但也驚出「三獅軍團」一身冷汗，讓英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）賽後對「姆總」開玩笑說「你差點害我丟掉工作」。

法國本戰上半場狀況不佳，後防失火遭英格蘭進4球，不過下半場開始2分鐘姆巴佩就先用一球開門紅展開攻勢，接著進球後不到6分鐘又用助攻幫助隊友巴爾科拉（Bradley Barcola）得分，66分鐘時「姆總」再發起進攻，用梅開二度追趕分差，可惜最終還是不敵英格蘭，以4：6遺憾落敗。

賽後幾乎以一人扛起全隊攻勢的姆巴佩和昔日巴黎聖日耳曼主帥圖赫爾互動，姆巴佩受訪時也分享當下狀況：「他（圖赫爾）走過來第一句話就是『你今天差點讓我被開除。』」他則回應「這就是足球，裁判吹哨前必須不斷戰鬥，絕不放棄，即使大家都覺得比賽結束了。」

法國雖然無緣冠軍賽和銅牌，但本戰下半場展現的韌性姆巴佩對未來依舊感到期待，「球隊下半場展現的強大心理素質會成為來繼續前進的基石，我們讓對手贏得很辛苦，必須拼盡全力到最後一刻。 」