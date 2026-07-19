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世足賽／手握法國唯二世足冠軍盃 德尚告別14年主帥生涯

中央社／ 綜合外電報導
法國總教練德尚告別14年主帥生涯。 路透社
法國總教練德尚告別14年主帥生涯。 路透社

2026世足賽

法國總教練德尚（Didier Deschamps）今天告別14年精采的主帥生涯。他表示與球員共同經歷「真正精彩的冒險」。法國在德尚領軍下，連續3屆闖進世足4強並拿下隊史第2冠。

法新社報導，德尚帶領法國在2018年莫斯科世界盃奪冠，成為史上僅有3位既以球員、又以教練身份贏得世界盃冠軍的名人之一。

他帶領的「高盧雄雞」又於2022年卡達世界盃闖進決賽，最終在PK大戰中惜敗阿根廷。

儘管法國在2026年北美世界盃有著不錯的開始，但他們在4強賽中以0比2不敵西班牙。

法國今天與英格蘭爭季軍時遇上麻煩，上半場一度以0比4落後，但最終以4比6大幅挽回比分。賽後德尚表示，他和球員及教練團度過一段「美好」時光。

「從人情來說，和他們一起經歷非常美好的旅程。」「備戰世足開始到現在，我們一起度過8週美好時光。」

從競技來說，他也承認球隊「雄心勃勃」，但最終未能如願，令人「失望」。「我們做了很多積極的事。我們在與西班牙的比賽中失利，他們展現出非常高的水準。」

現年57歲的德尚即將卸任，幾乎可以肯定的是，接班人將是法國傳奇球星席丹（Zinedine Zidane）。德尚表示對球隊未來充滿信心，「有很多年輕球員會繼續成長，他們有能力繼續取得優異的成績。」

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