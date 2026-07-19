快訊

影／美軍轉攻伊朗內陸！專家估下波目標 精準彈藥升空震撼畫面曝光

被問毒油…潘孟安「一把推開記者」楊智伃：這就是賴總統的最新回應？

MLB／沒人預期的好表現！鄭宗哲攻守皆高檔 紅襪媒體人：真該給他一篇感謝文

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／墨、加領袖應川普邀約 一同現身紐澤西觀戰決賽

中央社／ 綜合外電報導
墨西哥總統薛恩鮑姆(右)將應美國總統川普之邀，與加拿大總理卡尼一同前往美國紐澤西州，觀看19日舉行的世界盃決賽。 路透社
墨西哥總統薛恩鮑姆(右)將應美國總統川普之邀，與加拿大總理卡尼一同前往美國紐澤西州，觀看19日舉行的世界盃決賽。 路透社

2026世足賽

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示將應美國總統川普之邀，與加拿大總理卡尼（Mark Carney）一同前往美國紐澤西州，觀看19日舉行的世界盃足球賽決賽。

薛恩鮑姆在社群平台X發文稱：「我認為，讓世界盃的3個主辦國都能夠參與，具有重要政治意義；這也展現出我們與美國政府之間有強而有力的協調與合作。」

阿根廷與西班牙的世界盃決賽將為歷時5週、48隊參賽的足壇盛事劃下句點。本屆世界盃於6月11日在墨西哥市揭幕。

薛恩鮑姆先前曾表示，為了與買不起門票的一般民眾站在同一陣線，她不會觀看任何一場世界盃賽事。目前世界盃票價受到國際足球總會（FIFA）改採動態定價模式影響，決賽票價已突破1萬美元（約新台幣32萬元）。

薛恩鮑姆與卡尼受邀觀賽之際，墨西哥與加拿大正設法說服川普延長三方北美貿易協定，相關談判氣氛緊張。

薛恩鮑姆一直與川普維持友好但不無壓力的關係，她經常避免發表可能激怒川普的言論，或推動可能令他不滿的政策；美加關係則更顯動盪，卡尼與川普經常隔空交火，並互相發出關稅威脅。

美墨貿易談判代表將於21日在墨西哥市舉行第3輪協定修訂談判，主要議題涵蓋鋼鐵、汽車、農業及電子支付系統等。

世界盃 西班牙 川普 世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／阿根廷總統不赴決賽 堅持幸運儀式留官邸觀戰

世足賽／美國再搶世界盃主辦權？川普想單獨作東 放眼2038年

世足賽／世界盃決賽在即 白宮預告川普將出席

世足賽／FIFA主席聯合國會議致詞 讚世界盃成功凝聚全球

相關新聞

世足賽／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

法國尋求連三屆世界盃闖決賽的目標提前夢碎，只能和英格蘭會師美加墨世界盃季軍戰，且上半場就狂失4球，不過隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）下半場不到2分鐘就攻破球門，第66分鐘再進球，「梅開二度」下除單屆進球數超越阿根廷當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi），有機會締造世界盃首度「金靴獎連霸」紀錄，史上進球榜也以1球差超越梅西，成為史上「進球王」。

世足賽／貝林漢替補建功 英格蘭6比4退法國奪隊史次佳季軍

英格蘭和法國今天在美加墨世界盃上演進球大戰，英格蘭上半場就轟進4球，不過法國下半場有隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）「梅開二度」，登貝萊（Ousmane Dembélé）補時階段進球更讓法國追到1球差，但英格蘭替補上陣的貝林漢（Jude Bellingham）最後時刻攻破球門，單屆第7顆進球讓英格蘭以6：4收下勝利，季軍成績也締造隊史次佳。

世足賽／季軍戰傳出2助攻 法國奧利斯締造單屆最多助攻紀錄

英格蘭和法國今天在美加墨世界盃上演進球大戰，最終英格蘭在薩卡（Bukayo Saka）上演「帽子戲法」下以6：4收下勝利，季軍成績也僅次於1966年的冠軍；吞敗的法國雖寫下近三屆最差成績，不過隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）「梅開二度」登基史上「進球王」，傳出2次助攻的奧利斯（Michael Olise）單屆累積7助攻，也締造世界盃新猷。

世足賽／梅西成為金靴獎唯一威脅 姆巴佩：他一定會在冠軍戰進球

法國今天在世界盃足球賽季軍戰以4：6不敵英格蘭，看板球星姆巴佩（Kylian Mbappe）下半場「梅開二度」，本屆賽事踢進10球獨居領先，挑戰金靴獎2連霸的唯一威脅就是阿根廷巨星梅西（Lionel Messi），他說：「梅西總是能夠進球，明天一定也會進。」

世足賽／對決阿根廷未獲圖赫爾重用 薩卡上演帽子戲法仍有遺憾

英格蘭24歲好手薩卡（Bukayo Saka）今天在世足賽季軍戰上演「帽子戲法」，成為6：4擊敗法國的大功臣，他在賽後透露，自己的身體狀況完全健康，本來希望世界盃有更多出場機會。

煮茶論戰／世足冠軍賽 西班牙被看好 阿根廷有絕境韌性

西班牙對上阿根廷的決賽，西班牙的實力應該比阿根廷好，在常規的時間之內，勝率略高於阿根廷，有機會小勝阿根廷；但如果阿根廷把比賽拖到延長賽，他們就好像「九命怪貓」一樣，局勢有機會逆轉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。