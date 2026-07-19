世足賽／墨、加領袖應川普邀約 一同現身紐澤西觀戰決賽

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示將應美國總統川普之邀，與加拿大總理卡尼（Mark Carney）一同前往美國紐澤西州，觀看19日舉行的世界盃足球賽決賽。

薛恩鮑姆在社群平台X發文稱：「我認為，讓世界盃的3個主辦國都能夠參與，具有重要政治意義；這也展現出我們與美國政府之間有強而有力的協調與合作。」

阿根廷與西班牙的世界盃決賽將為歷時5週、48隊參賽的足壇盛事劃下句點。本屆世界盃於6月11日在墨西哥市揭幕。

薛恩鮑姆先前曾表示，為了與買不起門票的一般民眾站在同一陣線，她不會觀看任何一場世界盃賽事。目前世界盃票價受到國際足球總會（FIFA）改採動態定價模式影響，決賽票價已突破1萬美元（約新台幣32萬元）。

薛恩鮑姆與卡尼受邀觀賽之際，墨西哥與加拿大正設法說服川普延長三方北美貿易協定，相關談判氣氛緊張。

薛恩鮑姆一直與川普維持友好但不無壓力的關係，她經常避免發表可能激怒川普的言論，或推動可能令他不滿的政策；美加關係則更顯動盪，卡尼與川普經常隔空交火，並互相發出關稅威脅。

美墨貿易談判代表將於21日在墨西哥市舉行第3輪協定修訂談判，主要議題涵蓋鋼鐵、汽車、農業及電子支付系統等。